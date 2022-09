Abandonó a un bebé debajo de un auto con una desgarradora nota: “Cuídenlo, soy de la calle”

En las últimas horas, una triste y conmovedora historia se volvió el centro de atención en todo el país. De acuerdo a lo que se logró conocer, una joven madre encontró a un bebé abandonado en la vía pública. El recién nacido estaba envuelto en una especia de bolsa de tela y tenía una nota que decía “Cuídenlo bien, por favor”.

El episodio tuvo lugar el sábado por la tarde en Lomas de Zamora, y fue Belén Gutiérrez quien escuchó el llanto del chiquito: “Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, reveló en un diálogo con TN.

Junto a ello, sumó: “Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar. Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”. Segundos más tarde, fue cuando encontraron la nota.

En la misma se puede leer lo siguiente: “Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”.

Además de ocuparse de alimentar al bebé, Belén y las personas que no dudaron en ayudar, llamaron a la policía para poder darle la asistencia necesaria. Rápidamente, los efectivos llegaron al lugar junto con una ambulancia y fue trasladado al hospital Gandulfo.

Pero, algo llamó la atención: no todos los datos de la carta eran reales. Los médicos precisaron que el recién nacido en realidad tiene 10 días y por ello, no sació el 8 de septiembre. De esta forma, la policía comenzó una investigación para dar con la persona que lo abandonó. Cabe destacar que, Jesús continúa internado en neonatología y el lunes le llevarán ropa que entre los vecinos juntaron.

Mientras tanto, Gutiérrez se puso a disposición y ayudó en todo lo que pudo, el shock del momento todavía la tenía conmocionada: “No caigo, no puedo llorar. En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo único que se me vino a la cabeza fue darle la teta”.

