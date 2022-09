Sáenz Peña: «Me llevaron hasta el gato» el testimonio de una mujer a quien le vaciaron la casa a la vista de los vecinos

En la noche de ayer, alrededor de las 20:00 horas, una vecina del barrio Parque Norte, se retiró de su domicilio para regresar a media horas después tras el llamado de su hermano, quien le dio aviso de que la puerta principal de su vivienda se hallaba abierta. Al llegar, la mujer constató lo que se le fue dicho por llamada así como también, al ingresar a su casa, vio el faltante de dos televisores, una garrafa, una motocicleta Zanella ZB 110 c.c. y su gato pequeño de raza siamés.

«Me desvalijaron» contó la damnificada a SP Noticias, «los vecinos veían como se llevaban todo pero nadie hizo nada» agregó; a lo que la situación sería la siguiente: todos saben quien es el sujeto —mayor de edad, aparentemente, domiciliado en un barrio cercano al de la víctima—; que si bien no es la primera vez que roba de esta manera, los vecinos no accionan porque le tienen miedo y por este motivo nadie se anima tan siquiera a decirle algo mientras lleva acabo su accionar, pero lo más grave de la situación, es que atinaron a darle aviso a la policía pero ni los uniformados se hicieron presentes, ya que también saben quien es, pero no se molestan en detenerlo.

En el marco de esta situación y de otras tantas, el día viernes 9 del corriente mes, a las 20:00 horas, se realizará la reunión del Foro de Seguridad correspondiente a la jurisdicción de Comisaría Cuarta para intentar encontrar una solución a los alarmante hechos delictivos que ocurren en la zona norte de la ciudad, en la que estarán presentes autoridades municipales, citando a todos los vecinos que puedan concurrir.

A sabiendas de que sujetos como el de esta nota, que llegan a casas de vecinos y, aprovechando las ausencias de sus dueños, se llevan las cosas a la vista de todos, con total impunidad, se espera una respuesta favorable y una real labor policial frente a estos hechos que afectan notoriamente a la comunidad.

