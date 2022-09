Homicidio en un bar de Sáenz Peña: pidieron la nulidad de todo lo actuado en la causa por «falta de pruebas»

El pedido fue hecho por el abogado del único detenido quien afirmó que «Méndez cayó como un chivo expiatorio, para decir que el Fiscalía se movió y detuvo a alguien». El fiscal Marcelo Soto había pedido la elevación a juicio de la causa.

Se trata del episodio ocurrido en abril en un bar ubicado en Avenida 1 y calle 18, de la ciudad de Sáenz Peña. Allí se produjo el homicidio de José Luis Barrios alias «Moneda» y el principal sospechoso de haber efectuado el disparo que terminó con su vida es Fernando Gonzales alias «Chupachichi», quien está prófugo hace seis meses.

En la causa hay una sola persona detenida: Alexis Méndez, al cual algunos testigos lo colocan en la escena del crimen como la persona que acompañó a «Chupachichi» en el momento en que se produjeron los disparos. Méndez está detenido desde el 28 de abril, con prisión preventiva y ahora el Fiscal Marcelo Soto hizo el requerimiento de elevación a juicio de la causa por el delito de Tentativa de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Méndez se lo acusa de haber intentado matar a Ariel Sosa el día 3 de abril en el Bar Vittor.

«SIN PRUEBAS»

En relación al hecho, dijo el abogado Cesar López que «lo raro de esta causa es que Méndez está detenido y acusado de tentativa de homicidio sin ninguna prueba y Sosa aparece como supuesta víctima en esta historia».

Cabe recordar que en esta causa Sosa se presentó espontáneamente en Fiscalía y prestó declaración señalando únicamente que «Méndez estaba armado, pero en los videos no se ve que Méndez que esté armado«, dijo el abogado y agregó que «no sabemos de dónde saca Sosa que Méndez estaba armado, no se lo ve. En los videos no se observa que Sosa se haya percatado de la presencia de Méndez en el lugar».

Señaló también que el fiscal en base a ese informe del Gabinete Científico y a la declaración de Sosa ordena la detención de Alexis Méndez el 12 de abril.

Con estos datos, el abogado de Méndez presentó un incidente de nulidad de ese informe del Gabinete Científico en virtud de que «el fiscal pudiendo haberlo acusado con la declaración de Sosa, porque en si no modificó nada el informe, y pudiendo haber acusado a Méndez y dar la posibilidad de defenderse y asistir a todos los actos que requieren la presencia de él con su abogado no se le permitió, se vulneró el derecho de defensa que tiene toda persona acusa en un proceso penal«.

NULIDAD DE TODO LO ACTUADO

En función de eso el defensor de Méndez solicitó la nulidad de ese informe y consecuentemente que se declaren nulos todos los actos que dependan de ese informe. «Solicité la nulidad de la orden de detención y la nulidad de la prisión preventiva, y ahora estamos ante un problema que surge que es cómo se van a resolver estas dos situaciones que se presentan en la causa, el pedido de nulidad de la defensa y un requerimiento de elevación a juicio que entra después».

En función de esto, adelantó que se va oponer al requerimiento de elevación a juicio y que en audiencia «voy a remarcar todos los errores que se está produciendo en esta causa». Dijo que el principal fundamento de la posición es «la falta de pruebas que le permiten sostener la acusación al fiscal, nunca se analizó el material probatorio«.

Por último, dijo López que «Méndez cayó como un chivo expiatorio, para decir que el Fiscalía se movió y detuvo a alguien«.

