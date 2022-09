El conserje acusado de abusar a una menor es buscado por la Justicia y ordenaron su captura internacional

El hecho sucedió el pasado 28 de octubre de 2021 en el Hotel Atrium de la ciudad de Resistencia. Diario Chaco dialogó con Pablo Vianello, abogado querellante.

El pasado 28 de octubre de 2021 un repudiable hecho se desató en el Hotel Atrium de la ciudad de Resistencia. Un conserje del lugar fue acusado de ingresar a una habitación donde había menores de edad que participaban de una competencia deportiva y abusar a una niña de 8 años .

De acuerdo a las filmaciones del lugar, mostraban cómo el conserje del hotel ingresó a la habitación donde se alojaban cuatro niñas.

En ese marco, Diario Chaco dialogó con el abogado querellante, Pablo Vianello, quien precisó que se ordenó el pedido de detención para R.O.C., el conserje acusado por supuesto abuso.



«Nosotros pedimos ayer a la Fiscalía que se active el protocolo de una persona prófuga de la Justicia, que se inserte su pedido de captura a la orden del día de las diferentes Fuerzas de Seguridad, inclusive Interpol «, indicó el abogado.

Asimismo, Vianello confirmó que el acusado «no se presentó ninguna de las veces que se lo citó y a la tercera vez, cuando se fue a buscarlo por la fuerza pública, nos encontramos que ya no estaba más en el domicilio«.

Sobre los eventos sucedidos en la noche del Hotel Atrium, Vianello expresó: «Una nena de 10 años descubrió lo que pasó.Se levantó de la cama y ve a este seño en esta situación, se levantó y vio a una persona adulta en el umbral de la puerta del baño y adentro de ese baño se encontraba la nena».

«Todo esto llegó a los profesores a la mañana siguiente y ahí alertaron al gerente del hotel«, explicó el letrado.

Siguiendo con su explicación a DCH , Vianello manifestó: «El hotel, con mucha predisposición, lo primero que hizo es corroborar las cámaras de seguridad en las que se puede ver a esta persona entrando en reiteradas oportunidades a la habitación estas menores, que estaba en una planta superior al sector en el que debería estar un conserje. Todo eso entre las 2 y las 3 de la mañana«.

«En una de esas entradas, hay un lapso de 8 minutos en el cual permanece dentro de la habitación , lo que para nosotros es sumamente raro. Para eso es que se habló con la nena y se hizo la denuncia«, contó y añadió: «La médica que la atendió nos dijo que no había signos que la nena haya sido físicamente abusada, pero claramente algo había sucedido porque la nena no se dejaba tocar, no podía estar, rompía en llanto. La nena no puede dar todavía una Cámara Gesell porque está con tratamiento psicológico».

EL HOMBRE ESTÁ PRÓFUGO Y ES BUSCADO POR LA JUSTICIA

Vianello indicó que el acusado está prófugo. «Esta persona debería haber estado detenida desde hace mucho tiempo antes. Nosotros ya lo habíamos pedido desde el año pasado y hoy, después de la tercera citación, la policía demuestra que ésta persona ya no vivía más en el lugar y los familiares ni sabían a donde se fue», señaló.

En ese sentido, el abogado comentó que «se ordenó la captura a nivel provincial, interprovincial y también internacional».

«Con la repercusión pública que tuvo el hecho, muchas personas se acercaron a hablar conmigo y, una de ellas, había realizado una denuncia por un hecho de similares características que sucedió años atrás cuando ésta persona era menor. Esto nos da un patrón de que el acusado es una persona peligrosa que no puede estar cerca de niños y de que absolutamente tiene que venir a dar cuentas a la justicia», indicó.

Diario Chaco

Comentarios