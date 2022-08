Machismo en el basquet zonal: las jugadoras reclaman desorganización y desigualdad en locaciones

El día domingo 28 de agosto se llevó a cabo una nueva fecha del Torneo Asociativo de Básquet Femenino en el club Caupolicán, de la ciudad de Quitilipi. La jornada culminó con dos triunfos del club Sokol frente a Alianza y frente a Tatucitos, no jugándose los otros dos partidos previstos, llevando esto a la finalización de un torneo que dejó más sinsabores que alegrías.

La jornada se vio opacada por nuevas irregularidades que terminaron con la absoluta disconformidad de la mayoría de los equipos, dándose de baja todos ellos del Torneo, exceptuando al invicto Acción. Los problemas de organización de los distintos encuentros pudieron verse ya en fechas anteriores, siendo la última, otra para el recuerdo.

Los equipos enumeran los siguientes reclamos:

-Aviso sobre la la hora de los encuentros, con cambios constantes, inclusive modificando horarios y partidos la noche anterior a la fecha de juego, por pedidos de equipos que no deberían poder decidir sobre la Asociación.

-Falta de un fixture, una manera organizada de que todos los equipos se enfrentes entre si, siendo equipos como Acción y Sokol los más perjudicados, jugando sucesivos encuentros entre ellos, en ciudades alejadas. La lógica indica que dichos equipos pueden disputar sus encuentros en la ciudad Termal de donde ambos son oriundos, sin necesidad de pagar costos de viaje. De la misma manera son los únicos equipos que ya se han enfrentado varias veces entre ellos no pudiendo jugar con otros clubes por cuestiones de «sorteo». La modalidad de los encuentros ha cambiado ya tres veces, pasando de sorteo de todos contra todos, a cuadrangular con cruce, ganador con ganador y perdedor con perdedor, hasta fixture improvisado entre los que quedaron sin jugar. Una verdadera locura lamentablemente.

Semejante falta de reglas y organización clara, ha colmado la paciencia de quienes querían poder disfrutar de un torneo en paz.

Siempre ha sido esta la principal queja, para no repetir partidos una y otra vez y que todos los equipos pudiesen jugar al menos una vez con cada contrincante, para no tener que viajar kilómetros hasta otra localidad sólo para jugar entre equipos de la misma ciudad, o para evitar ser citados a primera hora de la mañana y tener que esperar horas para jugar.

Las locaciones también han sido motivo de queja, ya que el básquet masculino siempre ha jugado en el correspondiente parquet, no así el femenino, sintiéndose ofendido por la diferencia de trato, al tener que disputar partidos en canchas cuyas condiciones no son las mejores para proteger sus cuerpos de lesiones.

Todas estas cuestiones no han hecho más que demostrar la falta de interés de la Asociación Saenzpeñense de Básquet hacia la rama femenina, cuya mayoría ha decidido no continuar en estas condiciones que consideran irrespetuosas y hasta discriminatorias de su género.

