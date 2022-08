No cesan las quejas de vecinos por desmanes a la salida de un local bailable en Sáenz Peña

Vecinos de la calle 12, desde la 45 a la 51, volvieron a recurrir a Padres en Ruta de Sáenz Peña por «los desmanes a la salida del local bailable que se producen cada fin de semana desde que levantaron los controles en esa zona».

Explicaron que «solo un par de fines de semanas estuvieron activos lo controles en esa zona y cuando se normalizó se levantó la presencia policía y de inspectores de tránsito».

Entre las cosas mencionaron que tuvieron que lidiar con «los jóvenes que dejaban estacionados los vehículos en cualquier lugar, en las veredas, en los accesos a garajes y entradas de las viviendas» y agregaron «los disturbios entre jóvenes, gritos, picadas, y ahora se suma que la música del local bailable se escucha en las viviendas de los alrededores». «Es como si estuviéramos escuchando música en al patio de la casa, toda la noche se escuchó la música», se quejaron.

Dijeron que tanto el viernes como sábado la música se escucha muy fuerte: «No sé si fue por el viento que se escuchaba la música, la verdad no tengo idea, pero imposible dormir con tanto ruido, fue un desastre total nuevamente este fin de semana».

«Hacen presencia dos o tres fines de semana para que los vecinos no se quejen y después se olvidan«, señalaron los frentistas de la zona que esperan algún tipo de solución a este inconveniente.

Pidieron no solo a la Municipalidad, sino también a la Policía y en particular a la Jueza de Faltas Municipal y de la Provincia que actúen bajos las leyes previstas para estos casos. «Suponemos que por lo menos deben labrar algún acta de constatación, no sabemos qué hacer o a quién más acudir», lamentaron los vecinos de todo el sector.

Diario Chaco

Comentarios