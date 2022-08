¿Quién es «Nacho» Montenegro, el piloto sensación del automovilismo nacional?

El corredor patagónico está por terminar la secundaria y su corta edad ya corrió en Europa, ganó en TC 2000 y nada menos que sobre Agustín Canapino. Los sueños, cómo maneja la fama, las redes y su vida personal en medio de su gran labor deportiva.

Ignacio Montenegro conoció lo que es mirar a todos desde arriba de un podio, con la edad con la cual cerrará su secundaria en una escuela de Buenos Aires. Los último tres meses reconoce que: «fueron y son muy importantes de mi carrera deportiva, ya que estoy tratando de encaminarme para que sea desde mi comienzo hasta el final de mi carrera».

En la última fecha del TC 2000 se quedó con la victoria, con su Renault Fluence que le pone el Ambroggio Racing, del Axion Energy Sport y con la mirada en su retrovisor al gran Agustín Canapino.

«Tengo mucha alegría, porque es un deporte muy ingrato y son más las malas que las buenas. Ya se me había escapado la victoria hacía muy poco en Rafaela por un error ajeno al equipo y tuvimos revancha rápido», indicó Montenegro en diálogo con Télam.

«Obviamente es un poco loco lo que diré, pero no estoy contento del 100 por ciento porque todavía creo que me falta mucho que recorrer y tengo ganas de pelear un campeonato, pero me falta mucho y es una gran motivación seguir por el camino por el cual estoy aprendiendo», agregó el «pupilo» de los Lucas, Benamo y Colombo Russel, ex pilotos de quienes pulen a un diamante en bruto, en el Lucas Coaching Driver.

“Gané una carrera súper importante pero que todavía falta mucho, así que perfil bajo y la humildad para llegar a un premio tan grande como pelear un campeonato”, aseguró.

«Nacho» sin duda que no sólo atiende indicaciones de su equipo, sino que como dicen «todo llega desde casa» y sus padres y dos hermanos son paret de su eje en su carrera y en su vida, que lo muestran como una persona adulta por su proceder y también a la hora de encarar su carrera.

«Siempre digo que mi generación se hizo desde muy chico con una base muy profesional, por ahí antes lo era pero se mantuvo más y entonces yo nací con el hecho de que tenía que saber hablar bien, tener que mostrar una buena imagen, las redes sociales, un buen perfil y sobre todo aplicar la educación, que te lleva a grandes cosas, y que viene de mi casa. La tenemos con mis hermanos, la que me inculcaron mis padres quienes son parte de todo esto», pondera el piloto que debutó en Karting antes que en autos de turismo.

La victoria en San Nicolás

La bandera a cuadros en el trazado que lo vio ganador por primera vez en su carrera en la categoría, sin dudas que dejó sensaciones muy adentro, y el joven chubutense tuvo sentimientos especiales. “El domingo a la noche no lo podía creer, tenía la sensación de cuando gané mi primera carrera en karting de muy chiquito y también de alivio porque que estamos yendo por el buen camino”, reconoció.

“Fue única esa noche, porque me acordé mucho de más de joven, donde gané con 8 o 9 años, no recuerdo muy bien, y principalmente también de que cuando ganas una carrera se te vienen enseguida todos los recuerdos y el sacrificio de lo que uno tiene detrás. De ir a la escuela temprano para ir a entrenar, de miles de discusiones con mi viejo, con mis coachs, managers, entonces como de todo eso y por fin tenemos una satisfacción todos juntos y ganamos en conjunto también”, reconoce con una madurez admirable que muestra el piloto que comenzó en sus primeras armas en el karting de la AKPS del sur chubutense.

Su cercanía por compartir los fines de semana de carreras con los ya experimentados pilotos se trastoca con el de su ídolo, Agustín Canapino, a quien en la última carrera lo dejó detrás. Sin embargo, el trabajo que realiza con psicólogo deportivo y personal es algo que lo lleva a su altísimo nivel.

“Es un poco difícil, pero tengo por suerte mi psicóloga personal, como al que tuve hace tiempo en lo deportivo, que es Gustavo Ruiz, una gran persona para que hoy cuente con maría en mi vida personal que me ayuda a manejar este tipo de situaciones”, reconoció el detalle no menor en su corta carrera.

“Entonces por ahí se te hace más tranquilizador y que laburaste todo esto previo y el día que estas en el acto y tengo a Canapino atrás, no te pones nervioso y un poco de este laburo que venía comentando con María, preparamos el fin de semana y eso impone ver al número 1, el campeón de la categoría, Agustín Canapino, mi ídolo dentro del automovilismo al que ves atrás mío presionándome vuelta tras vuelta. Sin dudas es difícil y llevas una etapa preparándote para ese momento y es duro el instante, pero es más cómodo si lo trabajaste previamente

El objetivo principal ahora Termas

Este domingo, Ignacio Montenegro se preparará junto a Néstor Girolami, piloto oficial Honda, por el endurance TCR Sudamericano que se correrá en la provincia de Santiago del Estero.

El patagónico se entusiasma por lo que será una nueva categoría a la que integrará, luego de hacerlo en Turismo Nacional.

“Es un gran desafío de estar en Termas de Río Hondo, donde correré con “Bebu”, quien está segundo en el Campeonato de Turismo del Mundo. Es una enorme oportunidad y alegría para mí, el poder laburar y tener la oportunidad de estar al lado de él porque aprenderé muchísimo”, remarcó.

“Será único porque me va a servir mucho como vidriera, porque voy a poder mostrarme ya que están muchas empresas y equipos detrás en ese fin de semana, con muchos pilotos de muy buena calidad. Entonces hay que aprender y disfrutar”, señaló.

Los sueños: “Quiero revancha en el exterior”

Los 17 años de un joven maduro y medido, atento a los detalles y hasta muy respetuoso con sus tiempos y lo que vive, sin subestimar, la tiene clara con lo que quiere y sueña: “mi objetivo es ser piloto 1 y referente de una marca”.

“En específico o una empresa, sacando las terminales de por medio, Una empresa en particular y exponente de la marca y me gustaría estar en ese rol y sin duda que es afuera en el exterior y me quiero tomar una revancha de mi experiencia en el 2020”, recalcó.

“Este deporte es difícil no verlo como una persona resultadista, si o si hay que obtener logros para ser ídolo de una marca como Agustín Canapino quien cumple un rol como el de (Guillermo) Ortelli en Chevroilet, en el caso de (Omar) Gurí Martínez con Ford, que es algo que nombras y el apellido se viene de la mano de la marca enseguida”, manifestó.

“Eso es un objetivo como personal y para eso necesitás además capacidad y muchos resultados positivos. Canapino tiene 16 o 17 títulos a nivel de Argentina, entonces es difícil para ganar esos campeonatos, es difícil de lograrlo”, reconoció.

Por último, Montenegro mira en su corta carrera que comenzó por karting, pasó por Europa y que hoy lo tiene en TC 2000 con un promisorio momento. Sin embargo mantiene los pies en la tierra, como viene manteniéndose desde que su teléfono no para de sonar.

