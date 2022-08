CAPITANICH: “LEER FORMA PARTE DE UN DESAFÍO Y ES EL COMPROMISO DEL FORO INTERNACIONAL POR EL FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA”

El gobernador celebró la 27ª edición del evento que, desde 1996, organiza la Fundación Mempo Giardinelli y que hoy tiene al Chaco como sede. Enfatizó el compromiso del Estado provincial con el foro que se realiza hasta el viernes 26, la vinculación del libro y la lectura y el destacado rol de los lectores.

El gobernador Jorge Capitanich participó de la apertura del 27° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura que se realizará desde este miércoles 24 y hasta el viernes 26 en Resistencia. “Para nosotros, desde el Estado provincial esto constituye un desafío de todos los años. Llegar a esta 27ª edición es un compromiso que tiene una sólida vinculación entre el libro y la lectura. Leer forma parte de un desafío”, enfatizó el mandatario.

En esa línea, remarcó que “el libro necesita escritores, pero también necesita lectores”. Ante la presencia de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco (ICCH), Francisco Romero; la directora General de la Fundación Mempo Giardinelli, Natalia Porta López; y la presencia virtual del propio Mempo (quien participó vía online por ser positivo de Covid-19), consideró que “el libro en sí mismo, constituye efectivamente un grupo de partes, y esto forma parte también de un sistema de generación de un desafío cotidiano para el desarrollo de industrias culturales”.

“Somos aquellos quienes, en forma anónima, todos los días, en distintos formatos, podemos acceder a un libro, leer, y leer nos interpela a todos. Leer es un mensaje que nos inspira sensiblemente. Leer forma parte de un desafío para todos, y leer es el compromiso de este foro”, destacó.

Con más de 1500 maestros, bibliotecarios, profesores y mediadores de lectura inscriptos, el evento contará con la participación de Samanta Schweblin, Carolina Sanín y Dolores Reyes, y propone una nutrida grilla de conferencias y talleres con autores y autoras nacionales y de otros países, además de encuentros con estudiantes, en defensa de la lectura, la libertad y soberanía de los lectores.

Por su parte, el presidente del ICCH, Tete Romero Definió al Foro como “una tradición extraordinaria”, considerando que “la Fundación Mempo Giardinelli, ha traído a la Argentina, a Resistencia, el debate de la lectura como un derecho, y las políticas públicas que plantean es que no hay ciudadanía sin lectura”, dijo.

Sobre el espacio en el que bibliotecas populares, escolares, docentes, escritores, intelectuales y alumnos, debaten, hablan de literatura y leen libros, aseguró: “Son jornadas fructíferas que permiten decir que en la argentina no hay algo similar a este foro”.

Señalando algunas políticas públicas que nacieron de este Foro y que hoy “son orgullo” para la provincia y el país, el titular de la cartera cultural recordó que “aquí nacieron el Programa de Abuelas Cuentacuentos y la Ley 2183, que plantea los 10 minutos de lectura en voz alta de manera obligatoria”. Finalmente destacó la gran concurrencia al evento concluyendo que “venir al Foro significa amar la lectura y plantear que sin lectura no hay ciudadanía”.

El regreso al formato presencial

Desde 1996, y organizado por la Fundación Mempo Giardinelli en su edición 27, el espacio regresa al formato presencial tras dos años virtual por pandemia. Por ello, Natalia Porta López definió esta vuelta a la presencialidad como “un abrazo de palabras” y celebró “volver a encontrarnos y estar juntos alrededor de la buena literatura, las tertulias, las mesas de debate”.

En su discurso de bienvenida, el escritor Mempo Giardinelli, quien dirigió su mensaje en forma virtual, agradeció a quienes trabajaron para lograr esta nueva edición del Foro, augurando “que sea realmente nuestro mejor aporte a la educación, a la lectura, a la literatura, a la bibliotecología, y todo el universo de saberes, inquietudes, ideas y propuestas que nuestra Fundación procura año tras año brindarle a nuestro amado país y nuestro pueblo”.

“Lo grandioso es volver a nuestra esencia, la pedagogía de la lectura que venimos impulsando y enseñando en los últimos 27 años”, expresó Giardinelli, recordando que este año el eje que nuclea esta edición es el de “explorar la relación entre imaginación, lectura y conocimiento, desde el contacto y la conciencia de quienes leen con la vivez del descubrimiento, invención y la ficción”, asegurando que éstos “son vínculos potentes y sobre todo necesarios, como propuesta educativa, particularmente en estos tiempos de velocidad, complejidad y superficialidad cognitiva”. “Nuestro gran objetivo es mejorar el nivel de la educación en la Argentina”, finalizó.

