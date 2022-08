El Rector de UNCAUS sobre cuestiones de la realidad

El Rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann diálogo con Julio Wajcman y se refirió al tema concerniente sobre los pedidos de ATE a UNCAUS.

Ante la consulta el Rector manifestó que él personalmente no dialogó con ATE, pero que tenía entendido que el área legal de la Universidad respondió una nota en donde ATE solicitaban la agremiación de distintos trabajadores docentes y no docentes de la universidad. «Creo que es un tema gremial que nada tiene que ver con la Universidad ya que los que se sientan a negociar en las paritarias Nacionales son los Sindicatos y gremios CONADU, CONADU Histórica y FATUN»

En cuanto la frase amenazante que recibieron algunos empleados de la universidad que decía «Si no firmas cuando tumbemos la UNCAUS, te tumbamos a vos», el Rector German Oestmann manifestó firmemente que la abstinencia de poder genera este tipo de reacciones. «Yo no me centro en este tipo de cuestiones, simplemente estoy centrado en mi trabajo, en los jóvenes y en la comunidad universitaria para dar herramientas que transformen el interior chaqueño y toda la provincia» expresó. Agregando además que espera que en un tiempo no muy lejano puedan tener la tranquilidad mental y poder actuar por el buen camino, ya que los que han estado han hecho lo suyo y hay que saber respetar los momento.

