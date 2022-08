CORTES DE AGUA: DESDE SAMEEP ASEGURAN QUE NO HABRÁ MÁS INTERVENCIONES EN LO QUE RESTA DEL AÑO

Concluyó con éxito el trabajo para potenciar el Segundo Acueducto y no habrá más intervenciones en lo que resta del año.

Entre Barranqueras y Sáenz Peña las tareas se centraron en ocho partes, y entre Sáenz Peña y Charata, en cuatro partes. Durante el domingo, el servicio se restituyó a toda la línea de localidades abastecidas desde este nuevo ducto.

El gerente de Planificación de Sameep, Ricardo Requena, repasó de los trabajos realizados durante varios días por la empresa provincial y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la construcción del Segundo Acueducto del Interior. «Toda la intervención fue un éxito. Se trabajó muy bien desde Barranqueras hasta Sáenz Peña y desde aquí hasta Charata. El sábado a la mañana se reinició el bombeo y el domingo a la madrugada llegó el agua a Sáenz Peña. Hoy ya podemos decir que se restituyó el servicio», indicó.



En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario dijo que quedan trabajos pendientes en el ducto, pero confirmó que durante lo que resta de este año no se volverá a intervenir de la forma en que se hizo ahora. «Las temperaturas ya no serán tan bajas como para que no se sufra tanto la falta de agua», fundamentó.

En esa línea, describió que falta hacer un ingreso definitivo (del tendido del acueducto) a Sáenz Peña, con un caño de 1,20 m de diámetro, que hará posible duplicar el caudal de ingreso de agua. Aunque estimó que “terminarlo no debería implicar una parada como la que hicimos ahora».

Luego de recordar que fueron trabajos programados, desarrollados durante cuatro días, y anunciados con anticipación, Requena explicó: «El tramo donde se intervino está funcionando desde septiembre-octubre de 2015. Ahora se pone en evidencia que, si no existiera este segundo acueducto funcionando, aunque sea a un porcentaje mínimo de su capacidad, en el interior tendríamos gravísimos problemas de abastecimiento de agua».

El gerente de Planificación puntualizó que, en el tramo Barranqueras-Sáenz Peña, se intervino el ducto en ocho partes, y en cuatro partes en el tramo Sáenz Peña- Charata. «Seguramente en el futuro tendrá que haber alguna intervención más, porque además hay que interconectar a 26 localidades», adelantó.

«Necesitábamos intervenir porque hay derivaciones que se van haciendo a localidades intermedias, trabajos en piezas de control, válvulas seccionadoras y de derivaciones que fueron colocándose y faltaban piezas mecánicas interiores. En el apuro, porque la gente necesita el agua, se habilitaron tramos sin esas terminaciones. Gracias a eso, durante varios veranos ya la gente tuvo agua en Sáenz Peña y en este último verano en Charata», trazó.

Luego, reveló que, durante los días en que se desarrollaron los trabajos y se interrumpió el servicio, Villa Ángela, por caso, se abasteció con sus reservorios, potabilizando el recurso. «Elegimos fechas en que las temperaturas fueron bastante bajas, si bien hubo problemas por la falta de agua», sostuvo, mientras pidió nuevamente disculpas a la población por las molestias ocasionadas.

Lo que falta

En otro punto, Requena reveló que la obra del segundo acueducto tiene un 90% de avance, restan detalles y la incorporación de equipos electromecánicos que son importados, por lo cual estas operatorias demandan tiempo.

En esa línea, recordó además que resta concluir un tramo entre Pampa del Infierno y Los Frentones. Además, mencionó que están en construcción las redes domiciliarias en Napenay, Avía Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno y Los Frentones, que estarían concluidas hacia fin de año, lo que permitirá a todas estas localidades ser abastecidas a través del ducto, con provisión desde Sáenz Peña.

Además, indicó que Charata está abastecida con agua potable; las redes domiciliarias de Las Breñas (6800 conexiones) están terminadas y sólo resta empalmarlas con el segundo acueducto; se licitarán el 11 de octubre las redes para Corzuela; y en General Pinedo, Itín, Hermoso Campo y Capdevila se hará una audiencia pública el 16 de septiembre, para licitar la obra de redes a fines de octubre.

Respuesta a diputados del interbloque radical

«Mirar una parte no está bien. Deberíamos mirar todo», resaltó Requena, al dar cuenta de un comunicado difundido por diputados del interbloque de la UCR que daba cuenta del faltante de agua potable en el interior de la provincia; escrito que se dio a conocer a pesar de la comunicación anticipada que hizo la empresa Sameep sobre la intervención en el Segundo Acueducto y las alternativas para el abastecimiento durante esos días.

Fue más allá y recordó a los legisladores que buena parte de la provincia está abastecida con agua potable gracias a obras estructurales: «Contamos con un sistema de acueductos y está prácticamente resuelto el problema del agua potable para localidades ubicadas en toda la costa del río Bermejo», subrayó, sumando también obras de abastecimiento de agua potable en localidades de El Impenetrable, incluso con redes que llegan a 63 comunidades dispersas. «Se habla de mentiras del gobernador, algo que me parece una falta de respeto. La cantidad de obras estructurales de este tipo que se hicieron en estos últimos años es enorme», enfatizó Requena.

