Presentaron proyecto de Ley para ampliar la participación de trabajadores en el Consejo Económico y Social

Este lunes por la mañana en la sede de la Confederación General del Trabajo en la ciudad de Resistencia, se presentó el proyecto de Ley para la reforma participativa de las entidades representantes de trabajadores en el Consejo Económico y Social (Cones) del Chaco, donde se propone una mayor incidencia de estos con una reformulación de sus áreas.

Quien estuvo presente acompañando la medida fue el diputado provincial Nicolás Slimel, quien explicó en Radio Provincia que el proyecto ya cuenta con estado parlamentario e ingresaría a las respectivas comisiones para ser debatido. “Habla de una recomposición en la estructuración que tiene el Cones en la provincia, para que se les de otra prioridad a los trabajadores. Es un proyecto elaborado con los distintos dirigentes, desde la CGT, las 62 organizaciones, movimientos obreros, funcionarios. Planteamos jerarquizar lo que es hoy la función o donde hoy estaba el movimiento obrero, que era la vocalía cuarta, hoy pedimos lugar fijo en la tesorería”, indicó.

En ese sentido, reclamó que “hoy no se está participando desde CGT, es poca la convocatoria que hemos tenido. Y verdaderamente no hay un funcioamiento, desde el punto de vista social, por eso necesitamos otra funcionalidad destinada a las políticas que fue creado”. “Entendemos que el Consejo Económico es el que debería generar un plan estratégico, desde lo económico y lo social, y que, teniendo tan poca relevancia y participación del movimiento obrero, me planteo cuál es realmente la importancia que se le da a los trabajadores”, sumó.

Por su parte, el delegado regional de la CGT, Adrián Bellomi, sostuvo que “la estructura no está funcionando, y el movimiento obrero, según la estructura vigente, alterna su participación. Hoy la CGT tiene que esperar 2 años para participar”, y remarcó que “me parece que la participación tiene que ser mucho más activa, y no en un lugar donde parecemos invitados de piedra a la hora de decidir cuestiones”. “Este proyecto lo vamos a apoyar e impulsar con todas las fuerzas en línea a lo propuesto, que es poner los intereses de los trabajadores en la mesa de discusión”, finalizó.

Comentarios