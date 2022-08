El perfil del excadete que mató al chofer e hirió a tres excompañeros en Santa Fe: de alumno ejemplar a asesino

El asesino que conmocionó hoy a Santa Fe, tiene 19 años y formó parte del colegio militar hasta fines de 2021; fue desafectado del establecimiento por mal comportamiento.

La vida de M.K. dio un giro de 180° en menos de tres años. Era un alumno ejemplar, que llegó a ser becado por los problemas económicos que atravesaban sus padres y que por ello podría quedar afuera del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe. Hoy, se transformó en el autor material del crimen del chofer de una combi en la que viajaban otros 10 cadetes del colegio militar del que M.K. había sido expulsado a fin de año por mala conducta.

Hace apenas tres años, en el Centro de Excadetes del Liceo contaban sobre M.K. y su hermano que aún estudia en el Liceo: “Esta historia, que pudo ser igual a la de cualquier otro alumno que, por problemas económicos, debe dejar el Liceo, tenía un pequeño ingrediente especial; los cadetes son excelentes. Son queridos por sus compañeros, por sus superiores, militares y civiles. Ambos están en el cuadro de honor y pese a las peripecias que tuvieron que pasar durante el año, no bajaron el nivel nunca. Y no hay nada que nos llene más de orgullo a los excadetes que ver a jóvenes que aman lo que hacen y, sobre todo, que aman el lugar en donde están, nuestro Liceo Militar”.

De esta forma, anunciaba que serían exalumnos los que se harían cargo de la deuda y becarían a M.K. y su hermano. Luego vino la pandemia y, al regresar al colegio militar, el chico que ahora tiene 19 años había cambiado. C omenzó a tener problemas de conducta y un enfrentamiento con otro compañero fue el detonante para que no pudiera seguir en 2022 en la institución.

Según las versiones de oficiales y estudiantes del Liceo, M.K. habría discutido con un compañero y, en medio de esa disputa, le habría apuntado con un fusil. Esta falta grave lo dejó fuera del colegio militar. Ocho meses después, ocurrió el ataque en el que mató al chofer, Rubén “Bigote” Walesberg, a quien apuñaló en el cuello y murió este viernes desangrado en el lugar del ataque.

Ante los hechos, el director del Liceo Militar, Teniente Coronel Álvaro Cornejo Diez, en conferencia de prensa dio algunas características del joven atacante. “El año pasado se encontraba cursando sexto año y por problemas disciplinarios se optó porque curse de manera virtual para que finalice sus estudios, pero finalmente abandonó, ya que, no cumplió con los objetivos académicos y quedó libre”, precisó.

Comunicado del Ejército Argentino

En medio de la conmoción, el Ejército Argentino emitió un comunicado en el que detalló: “En horas de la tarde del día de hoy (19 de agosto), un grupo de diez cadetes pertenecientes al Liceo Militar General Belgrano de la localidad de Santa Fe, fue víctima de una violenta agresión llevada a cabo por un joven en cercanías de la localidad de Colastiné, mientras realizaban una parada camino a la localidad de San Javier”.

“Los cadetes se trasladaban en un vehículo particular del tipo minibús. El agresor abordó el vehículo y atacó con un arma blanca al chofer, ocasionándole la muerte; luego secuestró la Traffic, que a los 5 kilómetros aproximadamente, fue interceptado y el agresor detenido por la policía provincial”, sumó la fuerza.

El comunicado sigue: “Durante el secuestro, tres cadetes sufrieron lesiones de diversa gravedad, encontrándose fuera de peligro. Dos de los jóvenes se encuentran en observación en el Hospital Cullen de la localidad de Santa Fe y un tercero se halla fuera de peligro en el Hospital de Niños de la misma ciudad”.

“El agresor pudo ser identificado como un excadete de ese Liceo Militar. Los jóvenes heridos se encuentran acompañados y asistidos por las autoridades del Liceo Militar, organismo que permanece atento a la investigación policial iniciada. Finalmente, la Institución se solidariza con los allegados del chofer fallecido y manifiesta su pesar frente a lo ocurrido”, cierra el texto.

