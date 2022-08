Sáenz Peña: «Voy a realizar una marcha por tu aparición» la medida desesperada de una joven para que le devuelvan su mascota

El día domingo 14 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, una perra fue robada de un domicilio. Hoy, su dueña quien ha ofrecido una recompensa de 30 mil pesos o devolver el dinero a que quien posiblemente la tenga y la haya comprado, dio a conocer mediante facebook que realizará una marcha por la devolución de su mascota y por todas aquellas que no han regresado a su hogar «La semana que viene, sino aparece, voy a organizar una marcha por todos y cada uno de los perritos que no regresaron, por las cosas que arrebataron de cada hogar y por el dolor de cada gente al tener que simplemente bajar los brazos por no encontrar lo que tanto aman» y agregó»No me importa pasar horas y horas y gastarme toda la plata del mundo en vos, pero te necesito, te extraño. Me cuesta dormir, me cuesta comer, me cuesta concentrarme. Cuando voy en tu busca por todas partes, ni si quiera me concentro manejando. Te necesito mi chiquita, te extraño cada segundo y me duele el pecho, tengo un nudo en la garganta todo el maldito tiempo. Por favor, volvé, devuélvanla .TAL VEZ TIENEN HIJOS/AS Y EL MISMO DOLOR QUE SENTIRÁN SI TOCAN A UNOS DE ELLOS ES LO QUE SIENTO YO LEJOS DE MI BEBÉ» expresó desesperadamente en la red social.

Mediante carteles, la joven suplica la devolución de su mascota amada gratificando a quien le aporte hasta datos precisos de donde se halla la perra o de quien puede tenerla o de verla merodeando por la calle, favor de avisar.

La animal sufre de pérdida de pelo por estrés y sigue un tratamiento. De características color blanco con manchas grises.

Comentarios