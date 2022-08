FATUN aclara sobre pedidos de ATE a la UNCAUS

La FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, se manifiesta en relación a los recientes pedidos de un gremio de Trabajadores Estatales, en el sentido de solicitar una reunión con autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral, posiblemente a los efectos de representar una serie de trabajadores, no aclarando si son docentes o no docentes, tampoco acreditando la representación esgrimida ni el alcance de la misma.

Debemos recordar que la FATUN, ha celebrado con el CIN el convenio colectivo de trabajo para el sector no docentes de las Universidades siendo la asociación sindical con personería gremial, no pudiendo haber otra del mismo grado según nuestro sistema.

Dentro de los reclamos que han sido enviados vemos personal docente que ha presentado licencia por trastornos psiquiátricos dónde se requiere reposo psicofísico por 30 días para Enzo Judis y Ariel Martínez ambos firmados por el Dr. Mendivil, los que se renuevan mensualmente, evidenciando actividades que sólo buscan chicanear y menospreciar el trabajo que se viene realizando desde los gremios docentes y no docentes, demostrando intereses personales poco claros.

Una licencia que no le permite cumplir su débito laboral, ni cumplir con la obligación docente de evaluación, no deberían manifestarse en la puerta de la institución, ya que no se condice con su situación física y mental, no siendo los fines perseguidos por ninguna asociación sindical el amparo de situaciones irregulares de los trabajadores, si no la defensa irrestricta de los derechos y libertades de los mismos.

En esa idea ratificamos que los representantes dentro de la mesa paritaria son los Cros. Yarros Dario, Miguel Osorio y Patricia Markonich.

