Autorizaron regresar al Chaco a la mujer víctima de violencia de género

El Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2 del distrito judicial Sur, a cargo de Marcos Mellien, autorizó provisoriamente a Carla Kirstein a trasladarse de Ushuaia a Villa Angela, junto a su hija menor de edad.

Según informó el sitio fmespectaculo.com.ar la medida judicial es hasta tanto se inicien actuaciones sobre el divorcio y la denuncia de violencia de género contra el abogado y relator del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guzmán.

El juez tomó la decisión este jueves 18 de agosto, luego de efectuar una escucha activa por intermedio de la psicóloga del equipo interdisciplinario del Juzgado a la niña de 9 años, hija en común de la pareja Kirstein-Gúzman- que atraviesan un proceso judicial, en el marco de la causa por violencia de género.

En el marco del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño el Magistrado tuvo en cuenta el interés superior de la niña la que fue escuchada por el equipo interdisciplinario del Juzgado, en presencia de la Dra. Sonia Splausky, representante de la Oficina de Defensa de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes. Por tal motivo, al resolver, el magistrado priorizó que el cambio de ciudad «no produciría un efecto negativo en la niña», ya que la ciudad natal de su mamá es un «entorno conocido y familiar», todo ello fundado en la Convención de los Derechos del Niño y con perspectiva de género de acuerdo a las pautas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Previamente, el asesor pupilar había dictaminado en favor del bienestar de la niña, argumentando su acuerdo con la petición de la madre, víctima de violencia de género. Asimismo, desde el Juzgado de Familia y Minoridad se solicitó a la mujer que informe cuál será la dirección real de la niña en la otra provincia, así como la realización de un informe socio ambiental del domicilio en que residan.

«EL VIDEO ERA MI SEGURO DE VIDA»

Carla compartió el fin de semana un video exponiendo la terrible situación de violencia de género que atravesaba y en el que además visibiló los golpes productos de la última golpiza propinada por su esposo. El video, replicado por NORTE, se viralizó en horas, ocasionando que el miércoles agrupaciones y organizaciones se concentraran afuera de Tribunales para demostrar el apoyo a Carla y el repudio hacia el agresor Marcelo Guzmán.

«Nunca me imaginé que iba a tener tanta repercusión, tanto cariño y tanto apoyo. Se armó una red nacional, no solamente de Ushuaia», describió Carla en diálogo con medios locales.

«Aprovecho para decir que es cierto, me callé durante 12 años porque pensé que estaba sola y le tenía miedo a toda esta maquinaria, refiriéndose al lugar de trabajo de Marcelo Guzmán en el Poder Judicial», expresó. «Y viendo todo lo que ha pasado es necesario que se animen. Es cierto que no es fácil hacer la denuncia y el proceso que sigue después es más difícil todavía, más aun cuando estas en inferioridad de condiciones pero que se animen a denunciar porque no están solas.

Carla actualmente está con custodia policial las 24 horas y la acompañan hacia dónde va.

EL AGRESOR SUSPENDIDO SERA INDAGADO EN SEPTIEMBRE

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió suspender a Marcelo Guzmán preventivamente de las funciones que ejerce en el Poder Judicial, quedando desafectado de toda actuación en el ámbito de este Superior Tribunal, sin perjuicio de garantizar los derechos alimentarios».

Además, el Juez de Instrucción Javier de Gamas Soler resolvió llamar a declaración indagatoria a Guzmán para el 27 de septiembre a las 10.30.



Diario Norte

Comentarios