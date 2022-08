Profesora denunció intento de abuso en colegio secundario de Tres Isletas

La docente comentó que actualmente se están ejecutando obras de refacción en el edificio escolar y que el agresor sería el hijo de uno de los albañiles, a quien alcanzó a tomarle una fotografía con su teléfono celular cuando se alejaba por el pasillo.

El hecho fue denunciado el viernes a tarde en la comisaría de Tres Isletas por la profesora S.M.A. de 29 años, soltera, domiciliada en el barrio Belgrano de Sáenz Peña.

Relató que se encontraba a las 14:45 aproximadamente descansando sola en la sala de profesores debido a que no tiene lugar para quedarse a la siesta mientras espera sus horas de clase en el turno vespertino.

En la denuncia detalló que un muchacho se asomó a la puerta de ingreso del comedor y le pidió que lo acompañe a ver algo en el baño de discapacitados.

Al llegar le insistió que ingrese a mirar pero ella se negó contestándole ‘no hay nada‘; entonces él la tomó del brazo y la intentó llevar al interior diciéndole ‘dejate, dame un beso‘ tratando de besarla y manoseándola.

«OPTÉ POR DEFENDERME»

Continuando con la declaración, la joven trabajadora de la educación manifestó: ‘Opté por defenderme rasguñándolo y propinándole unos golpes de puño en el rostro, continuando con el forcejeo por el pasillo y llegando nuevamente a la sala de profesores; allí pude zafarme y este sujeto se retiró rápidamente‘ .

La mujer alcanzó a tomarle una fotografía cuando se alejaba y mencionó en la denuncia que el agresor ‘aparentemente sería el hijo de uno de los albañiles que están refaccionando la institución‘, por lo que dejó constancia de la situación pidiendo que se tomen las medidas correspondientes ‘para que esta persona no me moleste más y no se me acerque, ya que temo por mi integridad física‘, consta en el escrito.

«TENGO MIEDO DE VOLVER»

Durante la tarde de ayer, la profesora compartió los detalles de su aberrante ataque en redes sociales y grupos telefónicos de docentes, recibiendo palabras de aliento por parte de colegas que expresaron su indignación por las condiciones en que algunos educadores deben cumplir con su tarea cotidiana.

‘Quiero que esto se difunda para poder evitar que vuelva a suceder; además pienso en mis alumnas, que si les hubiese pasado a ellas no creo que iba a contar la misma historia, yo no sé de dónde saqué fuerza y me pude defender pero no sé si lo harían las alumnas. Por otro lado pienso también en que tengo miedo de volver a Tres Isletas pero no quiero perder mi trabajo porque es la única fuente de ingresos que tengo en este momento‘ , dijo consternada en un audio que luego fue difundido por medios digitales locales.

Por el momento continúan todas las diligencias de rigor para establecer responsabilidades en este hecho que conmociona a toda la comunidad docente de la localidad del norte provincial.

Fuente: Diario Norte

