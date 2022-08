Juicio por el bebé muerto en Quitilipi: la madre y el padrastro negaron tener responsabilidades en los hechos

Con las declaraciones del pasado viernes, por primera vez desde su imputación, de Melisa Vallejos y Héctor Gómez (padrastro), contaron como fueron las últimas horas de la bebe.

La niña fue encontrada con dos agujas clavadas en el cuerpo, según revelaron los médicos que realizaron la autopsia a la niña que falleció en marzo de 2021.

Por la muerte de la pequeña la pareja fue imputada por el delito de «Tentativa de homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y alevosía, homicidio agravado por el vínculo y alevosía, todo en concurso real» .

El juicio se está realizando en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, a cargo del juez Nelson Pelliza, y para el próximo miércoles se esperan los alegatos por parte de los abogados defensores, y del fiscal de Estado, Carlos Rescala.

Cabe recordar, que la imputación con la que llegaron, tanto la madre como el padrastro, es de reclusión perpetua, de ser declarado culpables.

La primera en brindar su testimonio fue Melisa Vallejos y había solicitado a su abogado, el defensor oficial Simón Bosio, no responder preguntas de las partes.

Solo el juez Pelliza, a modo de ordenar el testimonio, realizó algunas preguntas. La joven comentó que la pequeña «tenía problemas de salud, tenía convulsiones y se quedaba morada», y en varias oportunidades tuvo que llevarla al hospital.

Relató minuto a minuto lo que hicieron el día en que la menor se descompensó en la casa, luego en compañía del patrón de su pareja la llevaron de urgencia al hospital de Quitilipi y desde ahí fue derivada a Sáenz Peña.

Una vez en esa localidad la atendieron, pero luego de unos minutos le dijeron que la pequeña había fallecido, recordó la imputada. Cuando fue a ver a su hija las médicas le dijeron que la pequeña tenía marcas en el cuerpo.

Luego de eso llegó la policía y comenzaron a hacer preguntas al respecto y los llevaron a la comisaría de la localidad, manifestó Melisa. Finalmente, dijo: «Voy a pelear por mi libertad, siempre estuve para mi hija, siempre estuve sola. No sé por qué dudan de mí, yo jamás haría eso. Así como pelee por ella voy a pelear por mi libertad» .

A su turno, el padrastro de la menor, Héctor Gómez, también declaró y, apenas estuvo frente al juez, dijo no saber porqué estaba detenido. «No entiendo por qué estoy detenido», dijo, al tiempo que relató las penurias que tuvo que pasar desde el día de la detención.

Respecto a lo que paso con la bebé dijo: «Yo no le hice nada a la nena, jamás le haría algo a ella, yo siempre la ayudé, no sé porqué quieren encerrarme por algo que no cometí. La quería como a mi hija «, señalo Gómez, quebrándose por momentos.

Ante la consulta del juez sobre lo que piensa que pudo haber pasado con la menor, dijo: «La madre le pudo haber hecho algo, también sospecho de mi patrón y de la actuación de las médicas» .

