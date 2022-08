Falleció el actor Rodolfo Bebán

«, señaló la Asociación en un comunicado.

En 2019, Jorge Martínez se había referido a la salud delicada de su amigo: “La última vez que lo vi fue en septiembre, fuimos a cenar y pusimos un biombo, porque Rodolfo no quería que lo vieran, y ya no estaba bien, ahora ya no quiere salir a comer, es más a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así”.

Nora Cárpena lo recordó con cariño en diálogo con TN: “Lo conocí en Canal 13 hace muchísimos años, estábamos haciendo una novela. Vino a hacer un personaje y ahí nos conocimos”. También detalló que la última obra de su marido, Guillermo Bredeston, fue junto a Bebán y Claudio García Satur en el año 2001 y se llamó Los galanes peinan canas.

“Somos una generación en fuga. No me quiero poner dramática, pero es la realidad. Una se va quedando sin compañeros”, señaló con emoción.

La historia de Rodolfo Bebán, un galán inolvidable

Hijo del actor Miguel Bebán, Rodolfo Enrique Tilli empezó su camino en el teatro under en 1955. El éxito llegaría cuando protagonizó El amor tiene cara de mujer, donde fue uno de los protagonistas junto a Bárbara Mujica y Thelma Biral. Su perfil de galán era tal que encarnó a Romeo en el clásico de William Shakespeare, mientras que Julieta fue interpretada por Evangelina Salazar.

Sus actuaciones en teñl más recordadas fueron en la telenovela Malevo, ero.

En teatro, su extensa trayectoria incluye obras como “Las amorosas”, “Las mariposas son libre”, “Diario de un loco”, “Misery”, “Mi adorable farsante”, “Lorenzaccio”, “La extraña pareja”, “Vivimos un sueño”, “Atrapado sin salida”, “Democracia”, “El túnel”, “Hamlet”, “El año que viene a la misma hora”. Su último trabajo en teatro fue en “Filosofía de vida” junto a Alfredo Alcón y Claudia Lapacó.

Su labor cinematográfica incluye los films “Juan Moreira”, “Los muchachos de antes no usaban gomina”, “Proceso a la infamia”, “Los orilleros”, “Juan Manuel de Rosas”, “Del brazo y por la calle”, “Seguridad personal”, “La invitación”, entre otros.

En 1997, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

Bebán fue un actor que supo cuidar su intimidad como pocos, aunque siempre se le atribuyeron muchos romances, como con Thelma Biral y Susana Giménez. Se casó con Claudia Lapacó, con quien tuvo dos hijos, pero según allegados el amor de su vida fue la actriz Gabriela Gili.

Bebán después de su muerte no volvió a estar en pareja y cayó en una fuerte depresión.