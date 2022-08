Salman Rushdie se encuentra internado en estado crítico: podría perder un ojo y su hígado fue dañado

Lo confirmó su agente, Andrew Wylie, en una actualización sobre su condición. El novelista se encuentra conectado a un respirador y no puede hablar.

Salman Rushdie se encuentra en un estado crítico de salud, según confirmó su agente.

El agente de Rushdie, Andrew Wylie, envió una actualización sobre su condición poco antes de las 7 p. m. del viernes, según reportó el New York Times.

En el mensaje dijo que Rushdie estaba conectado a un respirador y no podía hablar.

“Las noticias no son buenas”, escribió. “Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado”.

Salman Rushdie, cuya novela Los versos satánicos recibió amenazas de muerte del líder de Irán en la década de 1980, fue atacado el viernes cuando estaba a punto de dar un conferencia en el oeste de Nueva York.

Un Rushdie ensangrentado, de 75 años, fue trasladado en avión a un hospital. Su estado no se conoció de inmediato.

El Dr. Martin Haskell, un médico que se encontraba entre los que se apresuraron a ayudar, describió las heridas de Rushdie como “graves pero recuperables”.

El moderador del evento Henry Reese, cofundador de una organización que ofrece residencias a escritores que enfrentan persecución, también fue atacado y sufrió una herida leve en la cabeza, dijo la policía. Él y Rushdie debían hablar sobre Estados Unidos como refugio para escritores y otros artistas en el exilio.

Reese fue dado de alta del hospital el viernes por la tarde, y en un comunicado enviado por correo electrónico al New York Times, llamó a Rushdie “uno de los grandes defensores de la libertad de expresión y la libertad de expresión creativa”.

Y agregó: “El hecho de que este ataque pueda ocurrir en los Estados Unidos es indicativo de las amenazas a los escritores de muchos gobiernos, y de muchos individuos y organizaciones.”

Un policía estatal y un ayudante del alguacil del condado fueron asignados a la conferencia de Rushdie, y el agente fue quien hizo el arresto. Pero después del ataque, algunos visitantes del centro desde hace mucho tiempo cuestionaron por qué no había una seguridad más estricta para el evento, dadas las décadas de amenazas contra Rushdie y una recompensa por su cabeza que ofrece más de USD 3 millones para cualquiera que lo mate.

La policía identificó al sospechoso

Eugene Staniszewski, de la Policía del Estado de Nueva York, dijo en una conferencia de prensa que Salman Rushdie fue apuñalado una vez en el cuello y una vez en el abdomen. También identificó al sospechoso que tiene bajo custodia como Hadi Matar, un joven de 24 años.

En cuanto a la investigación, aún no han logrado establecer un motivo, y se encuentran en pleno proceso para tramitar diversas órdenes de registro y allanamientos. Sin embargo, agentes federales le confirmaron al diario The New York Times que la policía local se puso en contacto con el FBI para que le ayude a identificar los motivos y los antecedentes del sospechoso.

Hadi Matar, que no fue acusado formalmente, fue reducido por miembros de la audiencia antes de que llegara la policía. Un médico que se encontraba en la conferencia “inmediatamente comenzó los primeros auxilios” después del apuñalamiento, dijo Staniszewski.

Matar contaba con un ticket de ingreso al evento, como el resto de la audiencia. “Encontramos una mochila en la escena y dispositivos móviles”, agregó el policía.

Michael Hill, el jefe de la Institución Chautauqua, donde ocurrió el apuñalamiento, dijo que todos tenemos que asumir el “odio” ahora, pero dice que continuarán con su misión.

Las autoridades están trabajando actualmente para determinar los cargos contra Matar. Los funcionarios creen que estaba actuando solo.

