Falleció la actriz Anne Heche

La actriz estadounidense Anne Heche falleció este viernes a los 53 años, una semana después de sufrir un accidente de tránsito mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos. La muerte fue anunciada por una amiga en una publicación de Instagram y, posteriormente, fue confirmada por su familia, que ya había adelantado que se encontraba en coma desde hacía varios días y con nulas posibilidades de supervivencia.

La actriz se encontraba en coma desde la semana pasada, cuando el auto que conducía se estrelló contra una casa en Los Angeles, EE.UU., y su estado era crítico. «No hay esperanza de que sobreviva», habían afirmardo sus allegados en un comunicado difundido horas antes de su muerte.

“Desgraciadamente, Anne sufrió una encefalopatía anóxica severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva», había expresado también ante el inminente desenlace la familia, que contó que la actriz «siempre» manifestó su intención de «donar sus órganos» por lo que «se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable» para ser donado.

Tras estas declaraciones, la familia de la actriz agradeció al público «por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne» y también al personal médico y las enfermeras que cuidaron en su internación.

«Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacaron sus allegados. En tanto que su representante remarcó que la actriz «será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz”.



Cómo fue el accidente de Anne Heche

El viernes 5 de agosto, Anne estrelló su Mini Cooper contra una casa ubicada en Walgrove Avenue, al oeste de Los Ángeles. Tras el impacto, el coche se incendió y la actriz sufrió quemaduras.

Según los reportes oficiales, todo pasó cuando —por causas que aún se investigan— la actriz perdió el control del vehículo y chocó contra una casa de dos pisos del vecindario Mar Vista.

A raíz del accidente, el Mini Cooper sufrió un «incendio masivo» que tardó más de una hora en ser extinguido por los 59 bomberos que trabajaron en el lugar y rescataron a la actriz, quien fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde quedó internada en grave estado.

En tanto que la casa contra la que chocó el auto sufrió daños estructurales, pero sus habitantes no sufrieron heridas.

La investigación de los hechos

La Policía de Los Ángeles reveló que se investiga si la actriz se acci

dentó por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Según señaló el portavoz de esa fuerza, Jeff Lee, se hallaron rastros de narcóticos en la muestra de sangre extraída a Heche.

De todos modos, se aclaró que todavía restan otras pruebas de toxicología, para identificar las drogas halladas y diferenciarlas de cualquier tipo de medicamento que le hayan suministrado para su tratamiento en el hospital.

Qué dijo Ellen Degeneres, su ex pareja

La presentadora y comediante Ellen Degeneres, quien fue pareja de Anne Heche entre 1997 y 2000, habló sobre el estado de salud de la actriz, tras el accidente.

Al ser consultada por un fotógrafo en Santa Bárbara, Degeneres dijo que no tenía contacto con Heche y que todavía no había hablado con su familia para conocer su estado, pero que deseaba que tuviera una pronta recuperación.

“No estamos en contacto con la otra, así que no sabría (qué decir). No quiero que nadie esté herido”, expresó brevemente, según consigna el Daily Mail.

El romance protagonizado por las estrellas a finales de la década de los noventa acaparó la atención de la prensa internacional, ya que fue una de las primeras parejas de mujeres de Hollywood que rompió el silencio y habló sin tapujos sobre su elección sexual.

“Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida. No hubiese logrado nada de lo que logré si no me hubiera enamorado de ella”, contó Heche en un episodio de Dancing with the Stars, en 2020.

Fuente: Página12

