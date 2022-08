Navarrete sobre casos de COVID-19: “Que la población siga tomando recaudos”

En la mañana de hoy, en contacto con radio UNCAus, el director del Hospital 4 de Junio, Licenciado Carlos Navarrete, refirió a la situación epidemiológica en cuanto al coronavirus y sobre la sala para internados con dicha enfermedad “Hoy por hoy en lo que llamamos cama covid, tenemos seis pacientes internados en terapia intensiva, con asistencia del oxígeno. De momento estamos agradecidos de no tener pacientes con asistencia mecánica respiratoria. Hemos recibido consultas de varios pacientes que están aislados en su domicilio y en estos últimos treinta días, nos notificaron de aumento de casos, que todas las personas que están vacunadas, han tenido un desarrollo leve de esta enfermedad, caso contrario, son las que no tienen el esquema de vacunas completas que necesitan internación o van a la AMR y con lo que lleva a esta situación, a la mortalidad. Apelamos a la responsabilidad de la población, más allá de que el hospital y el sistema de salud del Chaco, garantiza el derecho a la salud, cada habitante es responsable de si mismo. Antes nos peleábamos por una vacuna, hoy por hoy tenemos las vacunas en todos los centro de la salud e instituciones privadas como aquí en Sáenz Peña las tiene la UME UNCAus, el camión sanitario municipal, los trece centros, por eso a todas aquellas personas que subestiman esta enfermedad, están a tiempo de poder completar sus esquemas de vacuna o comenzarlo, ya que está comprobado científica y estadísticamente que aquella persona que está vacunada y se enferma, no desarrolla el virus con tanta fuerza”.

Frente a los cuidados comentó “hemos incorporado a nuestro estilo de vida el lavado frecuente de manos, la utilización de alcohol en gel o sanitizante, el barbijo en lugares cerrados, o si estamos resfriados y no nos hemos hecho hisopado para saber si es gripe o covid, tratemos de ser responsables y usar tapabocas para no contagiar a quienes nos rodean en caso de salir de casa”.

“Hay que hacer las consultas al médico, es importante a veces con las sintomatologías, lo más trascendente en un paciente covid es la falta de aire. Si se tiene esa falta de oxígeno, es cuando se le da diagnóstico diferencial, se realiza PCR o un test rápido para saber si se está en presencia del coronavirus” recordó Navarrete para luego hacer referencia a las internaciones en clínicas privadas “hay que destacar que en la primera, segunda y tercera fase donde ocurrieron crisis sanitarias, se repuntaron los números de contagios e ingresos, han acompañado y recibido a pacientes polivalentes. En algunos procedimientos en caso de que las personas den positivo, no tienen instalados su dispositivo en aislamiento covid, por lo que nos derivan esos pacientes, es así que tenemos seis internados en terapia y en caso de estar al cien por ciento, hacemos traslados a Resistencia al hospital modular”.

Comentarios