Falleció la actriz Olivia Newton-John, recordada por su papel de «Sandy» en la película Grace

El mundo de la interpretación ha perdido este 8 de agosto a una de sus grandes estrellas: Olivia Newton John. La cantante y actriz australiana, que tenía 73 años, ha fallecido. Ha sido su esposo, John Easterling, el que ha dado la triste noticia en un comunicado en el que se puede leer: «Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

En el texto, sus seres queridos han recordado a la emblemática intérprete de Grease como «un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria».

Hace justo tres años se supo que Olivia había sido diagnosticada nuevamente de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis. La actriz, que ya superó la enfermedad en 1992 y en 2013, confesó en el programa de televisión australiano 60 minutes que no sabía lo que le queda de vida. «Para mí, psicológicamente, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que yo tengo», aseguraba. Además, reconoció sentirse afortunada de seguir adelante y dijo que cada día era un regalo.A pesar de sus problemas de salud ella siempre siguió intentando recaudar fondos para la investigación y una de las iniciativas fue sacar a subasta algunas prendas personales como el look que llevó en Grease.

Durante esta complicada etapa ha contado con el completo apoyo de su marido, el magnate y gurú de la salud John Easterling. En verano de 2008 se casaron dos veces en la más absoluta intimidad. La primera fue en la cima de una montaña en plena selva de Perú y la segunda en una playa de Florida. Se habían conocido quince años antes por unos amigos comunes, pero no fue hasta un año ante de la boda cuando comenzaron su relación al darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Anteriormente ella había estado casada entre 1984 y 1995 con Matt Lattanzi, padre de su única hija Chloe. Tras su separación, mantuvo un largo noviazgo con Patrick McDermott, desaparecido en extrañas circunstancias durante una excursión en barco en 2005. Once años después apareció vivo en una pequeña localidad de México.

Fuente: Hola

