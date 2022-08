Israel y el grupo islamista palestino Yihad Islámica, cerca de una tregua

El grupo islamista palestino Yihad Islámica dijo este domingo desde la Franja de Gaza que había conversaciones en curso para terminar con tres días de hostilidades con Israel.

Más temprano, medios de Israel e internacionales dijeron que Israel había aceptado una tregua con Yihad Islámica mediada por Egipto.

Los medios, entre ellos The Times of Israel y la agencia de noticias francesa AFP, citaron a funcionarios egipcios no identificados.

Según The Times of Israel, la propuesta incluye una tregua desde hoy a las 20 (las 14 en Argentina).

El portal israelí Ynet citó a un funcionario israelí que dijo que las conversaciones «avanzan».

“Aún no es definitivo que vaya a haber un alto el fuego”, dijo esa fuente, que no fue identificada.

Más de 30 palestinos han muerto y cientos han resultado heridos desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza, el viernes pasado, con un ataque que mató a un líder de Yihad Islámica.

Yihad Islámica confirmó en un comunicado que había un diálogo en curso para tratar de acordar una tregua, pero no dio más detalles.

El grupo islamista palestino, que ha reivindicado decenas de atentados suicidas y otros ataques contra israelíes, respondió disparando más de 500 cohetes desde Gaza hacia Israel.