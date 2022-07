Dólar blue hoy: el miércoles 20 de julio subió 16 pesos y cerró a $ 317

De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 140% promedio. La cifra se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020.

En una jornada extremadamente volátil para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó 16 pesos y cerró a $ 317, marcando así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 140% promedio. La cifra se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 219,998 millones, en futuros MAE U$S 247,367 y en el Rofex U$S 470 millones. El Banco Central terminó la jornada con ventas por U$S 40 millones para atender la demanda de divisas en el mercado. Los pagos por importación de energía y combustibles estuvieron en el orden de los U$S 100 millones.

