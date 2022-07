Aída Ayala insiste con buscar la intendencia y amenaza con «ir por afuera» de la UCR

La dirigente radical volvió a manifestar que en el 2019 fue «proscripta» y «en el 2021 de alguna manera también». Criticó al oficialismo partidario por «la tiranía del 3 a 1», el sistema que se planteó para mayorías y minorías tras las primarias del año pasado.

Aída Ayala es la líder del Nuevo Espacio Abierto, movimiento interno del radicalismo que ella fundó. Desde allí trabaja para volver a ser candidata a intendente de Resistencia, cargo que ocupó entre 2003 y 2015. Por ahora, lo hace dentro de la Unión Cívica Radical.

Ayala participó de las elecciones primarias en el 2021 dentro de Chaco Cambia, la alianza que encabezó el radicalismo. Ella fue precandidata a diputada nacional por la Lista B Juntos por Chaco + Evolución, que perdió ante la Lista A Yo Cambio conformada por candidatos de Convergencia Social, Sumar y partidos aliados.

En este contexto, Ayala aprovechó el 2021 para empezar a poner sobre la mesa su intención de volver a ser intendente de Resistencia en el 2023, algo que lo ratifica cada vez que puede, no sin criticar a la conducción partidaria del radicalismo chaqueño.

«Yo en lo personas fui proscrita en el 2019 por la Unión Cívica Radical, luego en el 2021 de alguna manera también. De todas formas seguimos recorriendo Resistencia. Cuándo me preguntan ‘¿Volves?’ les contesto que yo nunca me fui«, manifestó Ayala en contacto con Radio Provincia.

Así las cosas, pensando en lo que será el 2023 y la posibilidad de volver a dirimir candidaturas en unas elecciones primarias, Ayala señaló que «hay que analizar qué quiere la gente y cuáles van a ser las condiciones de las PASO, porque si vamos otra vez al totalitarismo del 3 a 1, nosotros no descartamos ir por afuera«.

La referencia de Ayala al 3 a 1 tiene que ver con el reglamento interno de la coalición en 2021 que planteó tres candidatos de la mayoría por uno de la minoría para la confección de la lista final.

«La tiranía del 3 a 1 fue la forma de elección en las PASO anteriores, donde entraban solamente los candidatos de Convergencia y los que Ángel Rozas determinaba«, lanzó quejándose.

Ayala continuó señalando que «acá no pasa por el capricho de alguien. Hoy la gente necesita que alguien al frente del Municipio que tenga agallas y coraje, que atienda los problemas de la gente. Ojalá que prime la inteligencia, que se elijan los mejores y que no me sigan proscribiendo«.

La ex diputada nacional planteó de igual manera que «yo quiero ser radical, porque ahí están mis orígenes y mi compromiso. Yo he elegido a la Unión Cívica Radical como ideología política» y dijo que «hoy lo que más nos duele es la realidad que nos pega en la cara y eso va más allá de las disputas internas«, dijo.

Además pidió también realizar una autocrítica al manifestar que «Macri gobernó cuatro años y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso el pueblo no nos eligió, perdimos las elecciones y no siguió gobernando Juntos por el Cambio«. Y añadió: «Por algo también, en el 2015 perdimos la Municipalidad y no gobernamos la provincia hace no sé cuántos años. Nosotros hacemos en nuestro espacio una autocrítica«.

fuente:diariochaco

