Sáenz Peña: policía y municipio ordenan el tránsito a la salida de un boliche tras queja de vecinos.

Tras desordenes este último fin de semana en la salida de un boliche ubicado en calle 12, entre 45 y 47 de Sáenz Peña, vecinos y autoridades policiales y municipales se reunieron este viernes para encontrar soluciones a las quejas planteadas por familias de la zona.

Los desmanes fueron viralizados a través de audios y numerosos videos. Hubo picadas de motos y uso de veredas y garajes de vecinos como estacionamientos y baños públicos.

Por ello, en la reunión estuvo, por parte del municipio, el concejal Ernesto Blanco y Erwin Kaenel; mientras que por la policía estuvo el director de Zona Interior, Marcelo Kosteky.

Las quejas de vecinos también alcanzaron a integrantes de Padres en Ruta de Sáenz Peña. Uno de los vecinos, comentó: «Luego de esa reunión tuvimos una solución a nuestro reclamo. Anoche ya pusieron los inspectores en la cuadra y van a seguir en ese sector hasta que se normalice la situación».

Se colocaron, en la zona de conflicto, conos para ordenar el tránsito y evitar corridas. «Era lo que como vecinos pedíamos y afortunadamente los chicos se portaron bien. No hubo inconveniente alguno. Eso era lo que pedíamos, la presencia policial y de inspectores de tránsito. Anoche funcionó normalmente el boliche y no hubo inconvenientes al ingreso y mucho menos a la salida que era nuestro temer», dijo uno de los vecinos.

Por último, los vecinos del sector hicieron llegar su agradecimiento a Padres en la Ruta, al municipio y al comisario Kosteky por la toma de cartas en el asunto. «La situación no daba para más», concluyeron.

