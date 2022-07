Patricia Bullrich ratificó que competirá en las PASO y advirtió: “¡Basta! Se terminó la joda en la Argentina de vivir de arriba”

La presidenta del PRO consideró que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner “cayeron en el circuito de la decadencia”. Y agregó: “Quieren imponernos otra cuarentena política, encerrarnos para que no salga un dólar”. Se diferenció de Rodríguez Larreta y afirmó que a Mauricio Macri lo van “a cuidar todos

La titular del PRO, Patricia Bullrich, confirmó su voluntad de competir en las PASO de Juntos por el Cambio por la candidatura a la Presidencia de la Nación y cuestionó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes acusó de volver a instalar “una nueva cuarentena política, encerrarnos para que no salga un dólar”. Además, planteó alguna de sus ideas en caso de llegar a la primera magistratura: “Hay que terminar con las mafias. ¡Basta! Se terminó la joda en la Argentina de vivir de arriba” , manifestó.

Nueve frases destacadas de la presidenta del PRO

1- “Cristina hace 6 meses que viene construyendo con martillazos contra el Gobierno. No lo hizo para que Massa se quede con el poder. Era evidente que Alberto Fernández, si hace dos años y medio que no se viene animando, tampoco se iba a animar ahora”.

2- “El poder político ha llegado a su mínimo total y ya no tienen siquiera control de sus acciones. La falta de poder político no sólo está en el presidente, sino también está en la vicepresidenta. Es tal la decadencia del poder que ella también cae en el circuito de la decadencia, no queda fuera de ese circuito”.

3- “Estamos viviendo ahora con una inflación galopante, todos los días se vive en incertidumbre, la gente llora y está angustiada”.

4- “Quieren imponernos una nueva cuarentena política, tener a todos encerrados, para no poder salir para que no salga un dólar. Lo pueden hacer pero con un desgaste político enorme y con una situación económica que no va a traer absolutamente nada nuevo ni bueno para la gente”.

5- “Cuando vos querés ponerles restricciones a la sociedad y no te las ponés a vos mismo y pasás arriba de todas las leyes y te cagás en todo, la respuesta es que en Inglaterra sacan al presidente y en Argentina le cobran una multa de 3 millones de pesos”.

6- “Hay que terminar con las mafias y las burocracias de la Argentina, que nadie viva de arriba: se terminó la joda. ¡Basta!, se terminó la joda de vivir de arriba.

7- “Yo a las PASO voy. No voy a hacer un acuerdo previo a las PASO. A las PASO voy, después uno verá qué pasa. Esa situación me puede tocar a mí o le puede tocar a otro. Uno gana y otro pierde, eso siempre pasa”.

8- “A Mauricio Macri lo veo tratando de aportar su conocimiento para que al próximo gobierno le vaya bien, porque eso significaría una reivindicación importante a su experiencia como presidente”.

9- “Mauricio es de todos. Posicionarse diciendo que tiene que tener una segunda oportunidad o no tiene que tenerla es un posicionamiento político individual. A Mauricio lo vamos a cuidar todos, no tiene sentido ese debate”.

fuente:infobae

Comentarios