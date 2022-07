Pedófilo secuestró a un nene que volvía de la escuela y lo tuvo casi dos meses en un sótano: cayó tras jactarse en la «deep web»

Dmitry Kopylov fue detenido en Rusia y lo acusaron por 62 delitos contra ese menor y otra víctima.

Abuso sexual a un nene de 7 años, sodomía, hacer y distribuir pornografía infantil. Son algunos de los delitos por los que Dmitry Kopylov fue condenado a 19 años y 11 meses de cárcel en Rusia.

El hombre de 28 años secuestró a un nene de 7 años que bajó del autobús escolar y abusó sexualmente del menor al que mantuvo cautivo 52 días en un sótano debajo de su casa en Makarikha, a unos 300 kilómetros de Moscú.

Tras un aviso de Interpol, el niño fue rescatado y llevado con sus padres en noviembre de 2020.

La víctima «rió de alegría» y enseguida lloró «desconsoladamente» al ver a las fuerzas especiales rusas que debieron atravesaron una puerta de acero y romper una ventana para ingresar al «búnker» donde estaba secuestrado. Allí encontraron al «monstruo» y al nene sentados en un sofá.

Según medios locales, Kopylov cayó luego de jactarse en la «deep web», en un chat entre pedófilos, sobre la captura del menor.

El detenido fue enviado a una colonia penal de régimen estricto en Rusia luego de ser acusado de 62 delitos contra ese nene y otra víctima que no fue rehén.

En los últimos días difundieron un video que mostró el espacio subterráneo donde Kopylov tuvo retenido y abusó del niño.

El espeluznante búnker subterráneo con una cama estilo cárcel y un calentador fue insonorizado debajo de la casa de Kopylov en Makarikha, región de Vladimir, a unas 300 kilómetros de Moscú.

En declaraciones a Vesti TV desde el tribunal, Kopylov le dijo a Vesti TV que sentía «remordimiento» por sus delitos.

Me gustaría disculparme con mis víctimas. No me comporté como un ser humano, simplemente no tuve otra opción», declaró el hombre que apelará el fallo.

Y al referirse al secuestro del chico, explicó: «No podía soportarlo más. Quería un hijo desde hace demasiado tiempo».

