Tenía 83 años, su vecino la violó y murió de un paro cardíaco

El hombre de 77 años no irá preso, a pesar de que la víctima ya había denunciado el constante acoso que recibía de su parte. En un principio fue absuelto porque la justicia consideró que no se podía defender, pero finalmente irá a juicio aunque no puede ir a la cárcel por su edad.

Una mujer de 83 años fue violada por su vecino y murió de un paro cardíaco. Ocurrió en la localidad de Godoy Cruz, Santa Fe, hace dos años y ahora el acusado, de 77, será juzgado por “violación seguida de muerte”. Pero en caso de ser encontrado culpable, no irá preso por su edad.