Exposición del Museo de Calcos y Escultura «Ernesto de la Cárcova»

Unas de las grandes apuestas de esta Bienal 2022, será la exposición “Cuatro mil años de historia” del Museo de Calcos y Escultura Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires.

A continuación el informe de esta destacada muestra que llega en julio. Y además, una noticia sorprendente: la de un gigante de 5 metros de altura que se viene a vivir a Resistencia para el 2023… Pero habrá que leer hasta el final si quiere saber de qué se trata…

La muestra itinerante del museo Museo de Calcos y Escultura Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires -que celebra este 2022 su centenario-, propone un recorrido a partir de calcos de diferentes culturas, estilos y períodos, planteando una reflexión a través de 4000 años de Historia.

Se trata de una selección de calcos pertenecientes a su colección. De primera colada provenientes de los museos que poseen los originales, y de segunda colada realizados especialmente por el Taller de Producción y Restauración del Museo, para este fin.

Vaya maridaje!: Un despliegue de esculturas arquetípicas de la historia de la humanidad, que podrán ser contempladas, admiradas, estudiadas; a la par que en el predio de la bienal los escultores del mundo estarán haciendo en vivo una escultura en mármol.

La escultura clásica inmortal junto a la escultura contemporánea haciéndose…!

DETALLE

El público de la bienal 2022, podrá disfrutar de “Cuatro mil años de historia” que reproduce una selección de 40 obras culminantes de la historia de Europa, así como de destacados íconos de América y de Oriente.

La muestra será inaugurada el viernes 15 de Julio en el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística De Bellas Artes Alfredo Pértile – Marcelo T. de Alvear 488-. Contará con visitas guiadas sobre las piezas exhibidas.

Amerita destacar el protagonismo de ISPEABA en la exhibición, a sus docentes y directivos, y al apoyo del Ministerio de Educación del Chaco en la figura del ministro de Educación Aldo Lineras.

Por otro lado, figura crucial el senador Antonio Rodas que ha sido el articulador de este vínculo entre la FU y el museo de la Cárcova y su gestión fue clave para traer esta valiosa muestra a la provincia.

SUEÑOS Y VINCULOS

Rubén Betbeder, director del Museo de Calcos y Escultura Comparada “Ernesto de la Cárcova” (museo de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires), visitó el MusEUM para ultimar detalles respecto a la muestra itinerante que visitará nuestra ciudad del 15 al 23 de julio próximo.

Asimismo, el mismo día que se presentó la Bienal del Chaco en el Centro Cultural Kirchner, la directora de la Bienal Mimo Eidman, integrantes de la FU y el senador Antonio Rodas visitaron el museo de La Cárcova donde fueron recibidos por su director.

En resumen, fueron varios encuentros que templaron este proyecto iniciado por Fabriciano con su acostumbrada pasión… Porque el sueño que acariciaba era traer un calco del David de Miguel Ángel Buonarotti a Resistencia, calco que atesora el museo de La Cárcova.

“Esta fue una iniciativa que el año pasado la habíamos iniciado con el queridísimo Fabriciano. Asumimos el compromiso de poder lograr que este David que está aquí a mis espaldas pueda realizarse una réplica en la Fundación Urunday, que por supuesto va a quedar para nuestra ciudad de Resistencia” dijo el senador Rodas

Es atinado señalar que Fabriciano lo nombró embajador de la Bienal del Chaco. Y también es justo decir que la gestión del senador, ha sido clave para traer esta valiosa muestra a la provincia.

“Por lo consiguiente, hemos venido a visitar la muestra, hemos venido a visitar el Museo de la Cárcova, y atendidos cortésmente por su director. Estamos muy felices, hemos podido conseguir que una muestra itinerante de los últimos 4000 años de la civilización pueda trasladarse a Resistencia para que pueda ser vista en el lapso de lo que va a ser la Bienal en la provincia del Chaco”.

“Para mí, personalmente, es un gran orgullo y satisfacción por lo que significó para todos nosotros la memoria de este hombre llamado Fabriciano que realmente ha dejado semillas, ha plantado. Así que estamos muy felices de estar acá y vamos a seguir trabajando como siempre, acompañando a la Fundación Urunday. El legado de Fabriciano sigue estando presente y hoy más que nunca”, finalizó.

El doctor Diego Tolosa, director del Centro de Estudios de la FU, partícipe del proyecto, resumió: “En el Museo de la Cárcova, realizamos esta visita institucional para concretar las gestiones de la réplica del David que va a ir a Resistencia, concretando un anhelo y un legado de Fabriciano, que fue una de sus últimas iniciativas. Y bueno, también concretando las gestiones para que visite Resistencia, una muestra itinerante en el marco de la Bienal, contando en 4000 años de historia en cabezas de escultura. Delineando las gestiones, instrumentando estas gestiones Con el profesor Ruben Betbeder, director del museo donde justamente está la réplica actual que se tiene del David”.

Por su lado, el anfitrión Betbeder observó: “Es un proyecto que nos presentó en su momento Fabriciano Gómez y la Fundación Urunday , que nos ha recibido en Resistencia en dos o tres oportunidades. Esto es un anhelo de ustedes y la verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho, pero teniendo en cuenta la tarea extraordinaria de esta Bienal y la cantidad de piezas y esculturas emplazada en el espacio público, me parece que el David puede significar como el gran símbolo de la escultura universal y me parece que es una iniciativa que la podemos llevar adelante”.

Prosiguió: “Entre el arte contemporáneo que está expresado en la colección que tiene la ciudad de Resistencia en el espacio urbano contar con una pieza como el David sería como cerrar un todo, turísticamente”. Yo creo que el David tiene representatividad no solamente para la gente del mundo del arte, sino para, para el público general, para el turismo, es una pieza única, que hace despertar admiración y gran sorpresa . Sería para nosotros motivo de orgullo.”.

EL DAVID EN

RESISTENCIA

De los últimos sueños/proyectos que abrazaba Fabriciano Gómez hasta su partida, era el de traer a su querida Resistencia un calco de la escultura del El David de Miguel Ángel Buonarotti. Lo soñaba, lo militaba. Ponía toda su alegría y vocación, lo que implica también la gestión compleja para materializarlo.

Hoy ya no está Fabriciano. Pero están los herederos que con afán asumen los sueños del Maestro como desafíos del presente.

Como es que, una de las maravillas del mundo, seguramente hacia 2023 se venga a vivir a Resistencia, un nuevo vecino de las veredas, sin dudas, el más gigante con sus 5 metros de altura, imponiendo su belleza de canon renacentista, escultura culminante… en fin, el David de Miguel Ángel

