A casi 22 años de la muerte de Rodrigo, la señal que recibió su hijo

«Se manifestó», reveló el hijo del cantante fallecido y por primera vez dio detalles de la increíble situación que vivió.

Este viernes 24 de junio se cumplen 22 años de la muerte de Rodrigo, el cantante cordobés que fue un hito en la historia del cuarteto y de la música argentina. Su hijo, Ramiro Bueno, contó por primera vez los detalles de la señal que recibió de su papá hace pocos días.

“Papá está presente todo el tiempo y yo no lo puedo creer, me pasó hace unos días que grabé mi nuevo videoclip en zona sur. Se me acercó un chico y me dijo que quería escuchar mi arte. Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo ‘¿qué?’. No hay chance de que justo se dé la coincidencia, no puede ser. ‘Acá está mi viejo’, dije yo”, comenzó Ramiro.

Para él, Rodrigo “se presentó y se manifestó de esa forma”. El joven en cuestión formó parte del video de la canción que se grabó la semana pasada.

“Estaba en un barcito y de la nada empieza a sonar un enganchado de cuarteto de mi viejo y estábamos grabando ahí, papá está en todos lados y siempre está presente”, reiteró Ramiro.

“Él está presente en la gente y se me hace presente de esa manera. A la gente trato de darle la misma alegría y hoy mi papá sigue presente en el pueblo argentino, siempre voy a estar agradecido a la gente”, agregó.

“Estas señales que recibí me generan amor y alegría siempre porque si lo tengo que tomar para un lado de tirarme para abajo y preguntarme el por qué de ciertas cosas… Aprendí a poder asimilar todo lo que venga de papá con mucho amor y sea como combustible para poder seguir adelante”, dijo al respecto en una nota con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “Es imposible en estas fechas estar completamente bien, se hace muy difícil, pero en base a eso yo me pongo muy sentimental y trato de aprovechar eso a la hora de escribir y todo lo que cargo adentro puedo plasmarlo en una hoja y puedo escribir letras que salen desde lo más profundo. Está buenísimo aprovechar esas situaciones”.

