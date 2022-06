D’Elía, contra Cristina Kirchner: «Quiere sacarle el manejo de los planes a las organizaciones y dárselos a La Cámpora»

El dirigente social volvió a cargar contra la expresidenta, después de su discurso en el acto de la CTA: «Si ella se quiere suicidar, no estoy dispuesto a suicidarme con ella».

A un día del duro discurso de Cristina Kirchner, en el que volvió a reclamar por el «uso de la lapicera», el dirigente social Luis D’Elía afirmó que la vicepresidenta busca quitarles los planes sociales a las organizaciones para dárselos a La Cámpora. También le recriminó que, cuando estuvo preso «por ella», jamás lo llamó.

«No me gustó el tono. No construye esperanza, no construye expectativa. Creo que la actitud de no apoyar, de lastimar la autoconfianza en el rumbo general de la administración, es algo que no nos ayuda», aseguró D’Elía, y continuó: «Bajó la inflación, vamos a tener una inflación del 3,3% en agosto y las paritarias en un promedio del 60%. Vamos a llegar a fin de año muy bien. Ahora, con ella interviniendo cada dos meses no hace ningún favor”.

A su vez, el dirigente social sostuvo que la vicepresidenta debería pararse desde un lugar más «propositivo» y dar los debates «para adentro» del Frente de Todos: «Uno no puede omitir de dónde venimos. El Estado tuvo que pagar el salario de todas las empresas». «No hubo una sola palabra de reconocimiento hacia Alberto en la hora y cuarto que estuvo. Eso no ayuda», remarcó en Que la gente crea, el programa radial que conduce Diego Schurmann.

En el acto de la CTA, la exmandataria pidió reducir planes y cuestionó el funcionamiento de los sociales dentro del Gobierno: “Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”. Por lo que D’Elía respondió: “20 años la bancamos en situaciones dificilísimas. Fui a la cárcel por mil días ni por corrupto, ladrón o coimero; fui a la cárcel por ella. Jamás nos llamó para preguntar cómo estábamos». «Cristina (Kirchner) quiere sacarle el manejo de los planes sociales a las organizaciones y dárselos a La Cámpora. Detrás del Estado, piedra libre para La Cámpora», disparó.

«Hay muchas cosas que son sobreactuadas para la tribuna. El poder económico tiene poder y nos pone límites. Debemos ayudar a que transcurran los tiempos, mejoren los indicadores de la economía y tengamos los dólares de las exportaciones», detalló el referente del partido Miles. Y continuó: «Si ella se quiere suicidar, no estoy dispuesto a suicidarme con ella. Cuando uno construye el descrédito, el reclamo permanente, termina jugando para el enemigo. Es una actitud totalmente equivocada».

Por otro lado, D’Elía se refirió a la posibilidad de tener una empresa “testigo” para el sector agroalimentario, algo que insinuó el Presidente en declaraciones periodísticas: «Creo que el próximo anuncio del Presidente va a ser Vicentín. Lo mío es pura intuición». Por último, se refirió a la falta de autocrítica del kirchnerismo y postuló a Alberto para el 2023: «Una fuerza política también tiene que tener una capacidad de autocrítica. El kirchnerismo se ha llenado en el último tiempo de ultra verticalistas autoritarios. Si querés opinar distinto a ella, te dicen traidor», concluyó.

