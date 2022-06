Familiar de la segunda víctima del Barrio Santa Mónica reclamó apoyo y justicia al Gobernador

Una mujer, familiar del hombre que fue brutalmente golpeado y muerto el domingo en el barrio Santa Mónica, se acercó al gobernador Jorge Capitanich cuando finalizó el acto en las oficinas de ATP para pedirle su apoyo.

«Quiero que me escuche, nadie tiene derecho a hacer lo que le hicieron a mi pariente, no tuvimos apoyo ni de la policía, ni de los Bomberos, no tuvimos apoyo de nadie Señor Gobernador», dijo la mujer llorando al acercarse a Capitanich.

«Yo necesito el apoyo de la Justicia porque no podemos estar repartiéndonos la familia por todos lados por miedo, no pudimos dormir y no es justo», reclamó la mujer.

Continuó diciendo que «Todos somos seres humanos y nadie los discrimina por ser lo que ellos son (aborígenes)» «Esto se pudo haber evitado, nosotros desde las 7 de la mañana comenzamos a llamar a la policía y nadie nos socorrió, perdimos la casa y tenemos que esconder nuestros hijos, porque tenemos que hacer eso, no es justo».

//DiarioChaco

