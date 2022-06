De Berisso a Rosario: dice ser hija de Maradona y logró conocer a Messi

Viajó hasta Funes, donde le entregó un cuadro al 10 de la selección. Y Leo le pidió una camiseta de Gimnasia.

Eugenia Laprovittola es de Berisso e hincha de Gimnasia de La Plata y viajó hasta Funes, para ver a Lionel Messi. Es tan fanática del 10 de la selección que llegó hasta la vecina ciudad para entregarle un cuadro que la familia de Lio le había pedido para la Fundación Messi.

No solo eso: Eugenia cuenta que puede ser hija de Diego Maradona y en 2021 inició un reclamo de filiación para confirmar su identidad.

Es fanática del “Lobo”, que se comprometió a traerle una camiseta al capitán de la selección. “Le llevé a Leo un cuadro que la familia nos había pedido para su Fundación y me firmó dos camisetas de Gimnasia. Yo conozco a uno de los hermanos desde 2017. Por eso fui desde Berisso. Hablé con Claudia que es la artista y nos fuimos para allá. Ella es de Córdoba. Pintó 20 horas seguidas para poder terminarlo y lo llevamos medio fresco porque el óleo tarda en secarse, fue increíble”, relató.

“Leo me pidió una camiseta de un jugador de Gimnasia para su museo. Yo tenía puesta la de Diego. Me dijo ‘no tengo ninguna’ y me mangueó una camiseta. Por supuesto que la va a tener. Ayer me llamó Brian Aleman y le vamos a dar la 10. Va a ser de un 10 a otro 10”, contó Eugenia, todavía emocionada con el encuentro con el mejor futbolista del mundo.

“Me comprometí a hacerle llegar la camiseta de Gimnasia y la va a tener, que los hinchas del Lobo se queden tranquilos que Messi va a tener la camiseta que pidió. ”, agregó.

Eugenia Laprovíttola tiene 26 años, y a fines de 2020 se enteró que podría ser hija de Diego Armando Maradona: “Cuando me lo dijeron pensé que era un chiste. Yo soy adoptada y tengo entendido que mi mamá biológica se habría contactado con un periodista para darle esta información. Mis papás adoptivos nunca me ocultaron que soy adoptada y ahora me apoyan y me contienen”, contó la joven.

“Sé que mi mamá y Diego se conocieron en un bar en el que ella trabajaba, que mi mamá tenía otra pareja pero quedó embarazada de Diego. Cuando se enteró, éste hombre empezó a pegarle en la panza para que no me tuviera. Por eso me dio en adopción, para que yo tuviera una mejor vida. Por eso no tengo rencor, porque buscó lo mejor para mí. Hasta hace dos meses yo pensaba que mi padre biológico era ese hombre”, sostuvo.

Hoy, Eugenia todavía espera los resultados de la extracción de ADN que se realizó en diciembre pasado para saber si es hija biológica de Diego Maradona. En la sede pericial de La Plata todavía no tienen el informe listo por falta de insumos para cotejarlos.

Comentarios