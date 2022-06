Optimismo desde la Asociación de Kiosqueros por la renovación de precios acordados

El Gobierno de la provincia junto a la Asociación de Kiosqueros Unidos acordaron este miércoles la renovación del Programa de Precios Acordados, incorporado a más de 20 puntos de venta para brindar productos con costos accesibles.

En virtud de esto, el presidente de la Asociación, Rolando Kramer, explicó en comunicación con Radio Provincia que esto se da ya que en julio próximo finalizaba el primer acuerdo, y comentó con este nuevo consenso “tenemos las expectativas de poder aportar a la sociedad algunos precios de referencia para aliviar el bolsillo”.

“Es una medida interesante. En la primera parte fueron más de 20 puntos de venta donde el público pudo encontrar los precios acordados”, reconoció, y explicó que “dependemos de los proveedores, tuvimos una inflación importante, pero así y todo algunos precios se mantienen, otros tuvieron un retoque del 5%”.

En cuanto al funcionamiento del Programa, Kramer indicó que “nosotros trabajamos con marcas locales, no con cualquier producto. Siempre es el mismo producto de primera calidad el que se puede encontrar”. “Nuestros negocios no son de volumen, es de oportunidad, nos sirve únicamente para ser el vehículo de que la gente pueda adquirir productos a buenos precios, no nos genera demasiados cambios, porque los márgenes que le aplicamos son menores a los que habitualmente usamos y que usan las cadenas”, manifestó.

Respecto de quienes se quieran adherir a la medida, el titular asociativo sostuvo que “estamos abiertos, tienen que acercarse a la asociación, suscribir el acuerdo para que le avisemos a los proveedores”.

