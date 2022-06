Familia chaqueña se salvó de milagro en la tragedia de Bariloche: “Nos consideramos sobrevivientes”

La ciudad rionegrina de Bariloche vivió una tragedia sin igual durante este último martes, cuando un alud de tierra y barro arrasó contra la estructura de un hotel, ingresando a las habitaciones y produciendo la muerte de tres personas, dos de las cuales fueron encontradas este miércoles entre los restos.

Entre los testigos sobrevivientes se encuentra una familia chaqueña, quienes lograron salir casualmente unos minutos antes del hotel, aunque tuvieron muy cerca la tragedia. “Nos consideramos sobrevivientes”, fue la sentencia de uno de ellos.

“Estaba saliendo del hotel con mi familia, y mi esposa vuelve porque se olvidó el celular y una campera, entonces, cuando entra yo voy detrás para acompañarla, y cuando estoy entrando siento un estallido terrible, un ruido muy fuerte, y de repente veo que comienza a caer una gran cantidad de tierra por la escalera”, relató Alfredo Blanco, director de “Activa Models”, en una entrevista que brindó anoche al segmento de noticias de Telefé.

Recordando la escena, Blanco explicó que “al principio no entendíamos nada, pensamos que era una maceta, pero después empezamos a ver pedazos de madera, troncos, raíces, piedras y ahí me metí en la escalera para buscar a mi esposa, que había subido un segundo antes, y a medida que iba subiendo el barro estaba muy blando, me iba enterrando”.

Con la desesperación a cuestas, contó que “llego al entrepiso y veo a una mujer tirada, con mucha tierra, que estaban asistiendo, y era mi esposa”, sin embargo, aclaró que “estaba bien, consciente, y me preguntó por mis hijos, entonces subí al primer piso a buscarlos, pero ellos ya habían bajado”. En ese recorrer el hotel con la intención de mantener a salvo a su familia, Blanco graficó que “filtraba agua por todos lados, y cuando veo al otro lado de la escalera había escombros caídos, las habitaciones llenas de barro”.

“Nosotros salimos minutos antes de que ocurra, y en nuestra habitación, donde mi esposa estaba sentada tomando mate, había un ventanal enorme de vidrio que estalló, entró la avalancha de tierra a la habitación. En otras dio de lleno, están tapadas hasta el techo”, relató ante la atenta mirada de Rodolfo Barilli y Cristina Pérez.

Hasta el momento, los registros oficiales indicaron que ya no quedarían personas desaparecidas por la tragedia, sin embargo, las únicas dos que restaban fueron halladas entre el barro durante los operativos de búsqueda de esta mañana, confirmándose que se trata de una pareja oriunda de Uruguay.

