SAENZ PEÑA:Se extienden las inscripciones para los “Juegos Nacionales Evita 2022”

La Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes del Municipio, informa que se extienden el periodo de inscripciones para participar de los Juegos Nacionales Evita 2022. Las mismas se podrán realizar hasta el día 8 de junio inclusive y pueden participar chicos desde los 10 hasta los 18 años, habiendo en esta edad solamente deportes adaptados para personas con discapacidad.

Esta primera etapa del certamen es de modalidad comunitaria, con chicos desde los 10 años, incluyendo actividades deportivas adaptadas; además de las categorías, sub 16 y sub 17, en tanto que la sub 18 es solamente para deportes adaptados”.

Por otro lado aclararon que a nivel nacional, en los Juegos Evita se exige el esquema de vacunación con segunda dosis aplicada, si bien a nivel local y zonal eso no será excluyente, los participantes deben tener en cuenta que en caso de avanzar a la instancia final deben contar con al menos dos dosis de la vacuna del COVID.

En esta instancia zonal, se presentaremos a competidores que ya se muestran a nivel nacional en las disciplinas de gimnasia rítmica infantil y gimnasia trampolín juvenil, sin olvidar el tenis de mesa y el vóley de playa; todo esto en sub 14, y habrá competencias para la tercera edad, aunque todavía no se conocen las disciplinas en esa categoría.

Comentarios