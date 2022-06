CACHO PUGACZ: “RECHAZO LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA”

Roberto “Cacho” Pugacz, abogado saenzpeñense está en carrera para representar a la abogacía del interior en el Consejo de la Magistratura.

¿Cuál es su balance de gestión en el Consejo de la Magistratura durante el período 2020-2022?

Se arriesgo a decir que el balance fue extremadamente positivo, pues todas las iniciativas que impulsaron se concretaron y ya estan gozando de los frutos. Ayer se tomó por primera vez en la historia un examen para cubrir cargo de juez en la ciudad de Villa Ángela,” tenemos tribunales examinadores integrados por docentes universitarios de la Universidad de la Cuenca del Plata y de Uncaus, tenemos funcionando una delegación del Consejo en Sáenz Peña, y el 85% de los exámenes médicos y psicológicos para aspirantes a la magistratura también se realizan en esta ciudad, cuando poco tiempo atrás, todos ellos se realizaban en Corrientes, es decir, ni siquiera en Chaco. Como verán, todos logros concretos y palpables. Estoy convencido que ese es el camino para tener una abogacía mejor organizada”.

Sobre la colegiación obligatoria de abogados, destaco que

Va a dar una opinión personal, en el sentido que rechaza la colegiación obligatoria. Pero no puede dejar de decir que es un tema que polariza, y que genera temor en los colegas, sobre todo en los más jóvenes. Lamentablemente, siempre el temor es aprovechado por los oportunistas para confundir, más en momentos electorales. Pero volviendo a la pregunta, y sustentando su rechazo, es que quedó demostrado ya hace más de seis años, con la sanción de la nueva ley de ejercicio de la abogacía, que la colegiación obligatoria no es un sistema que quiera la mayoría de los abogados. Por más que haya sectores que quieran plantear nuevamente la discusión, estos sistemas no se pueden imponer de ‘prepo’. Por otro lado, los referentes abogadiles del interior tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas, porque siempre debemos buscar preservar la unidad de la abogacía, sobre todo cuando se amenaza la misma con planteos polarizantes, porque detrás de esas luchas y esas banderas, sólo hay mezquindad y el intento de dividir a los colegas para favorecer intereses particulares y hasta electorales. No se olvide que mucho tiempo tuvimos representantes abogadiles funcionales a partidos políticos, y no hace falta irse muy lejos en el pasado. Hoy en día, eso está cambiando y ese proceso no tiene vuelta atrás. Miren cuánto ha avanzado en términos institucionales la Segunda Circunscripción Judicial en los últimos 2 años. Por eso sigo renovando mi compromiso ético, de no asumir asesoría o cargo político alguno, para preservar mi independencia en las decisiones que adopte en el Consejo de la Magistratura y que nadie pretenda llevarme del bolsillo.Culmino

Su “compromiso ético?”. También tiene otras propuestas y, como periodista, las he evaluado y comparado con las del otro candidato. ¿Qué opina de las propuestas de su adversario?

“No creo que sea prudente opinar sobre las propuestas de un colega que circunstancialmente es adversario en una elección. Creo que sería más edificante alentar un debate sobre los compromisos que propongo en mi campaña, y relacionado estrictamente con funciones que le competen al consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento. A través del debate se forma una mejor elección electoral, y se construye una democracia de más calidad.”

