Lanzan una campaña para concientizar sobre la donación pediátrica de órganos

Por eso y en el Día Nacional de la Donación de Órganos, el Consejo Publicitario Argentino (CPA), Casa Justina y la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), lanzaron el “Testamento Infantil”, una campaña para promover el diálogo en las casas, escuelas y en toda la sociedad, sobre la donación de órganos de menores de 18 años.

Actualmente hay 204 menores esperando un trasplante -y podrían ser muchos más- y no todos pueden recibir una donación de un mayor. Porque casi siempre sólo un menor puede donarle a otro menor, pero siempre es un adulto quien decide.

La iniciativa, que cuenta con la creatividad de Grey Argentina, plantea un documento ficticio, que no tiene ninguna validez legal más que la de plantear conversación entre adultos y chicos y poner de manifiesto la voluntad de los menores: donar sus órganos para permitir que uno de los menores que esperan un trasplante, o los que puedan llegar a necesitarlo, puedan vivir.

«Desde el Consejo Publicitario Argentino entendimos la importancia de conversar acerca de la donación pediátrica de órganos en la sociedad sabiendo que podemos salvar la vida de muchos niños y niñas que hoy esperan un trasplante», expresó Verónica Rodríguez Padilla, Directora de la iniciativa por el CPA.

“Justina, 12 años, sabía que si no llegaba su corazón se moría, aun así me pidió que ayudemos a todos los que podamos. Cuando hablo con niños y adolescentes en los colegios, después de explorar juntos sus curiosidades acerca de la donación y el trasplante de órganos, les hago una pregunta: Levante la mano quién de ustedes donaría sus órganos. ¿Les tengo que decir cuántos levantan la mano? Justina sentada a mi lado me mira sonriendo y me dice: ¿viste papi?, ayudan a todos los que pueden”, comentó Ezequiel Lo Cane, papá de Justina Lo Cane.

“La Sociedad Argentina de Trasplantes trabaja para concientizar a la comunidad médica y a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de incrementar los donantes pediátricos que han caído en los últimos años, pese a una disminución notoria de la negativa familiar desde la implementación de la Ley Justina (Ley 27447)”, afirmó la Dra. Alejandra Villamil, presidenta de la Sociedad Argentina de Trasplantes.

“La idea del Testamento Infantil surge pensando en qué harían los chicos si ellos pudieran decidir. Muchas veces se cree que los menores no se involucran en temas serios, pero ya se vio con la discusión sobre el aborto legal que cuando les interesa lo hacen saber. Por eso creamos una herramienta, una excusa para que los jóvenes puedan hablar con sus mayores de la donación pediátrica de órganos y hacerles más fácil una de las decisiones más difíciles que puedan vivir”, comentaron Mariano Favetto y Joaquín Ares, ECD de Grey Argentina.

Para más información sobre la donación de órganos ingresar en https://www.multiplicatex7.org/ o https://www.satxar.com/.