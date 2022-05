Alberto Fernández, sobre el caso Sebastián Villa: «Me da un profundo asco»

«La sociedad argentina no puede soportar más estas conductas», sostuvo el Presidente al ser consultado por la denuncia contra el jugador de Boca.

El presidente Alberto Fernández expresó que le provoca “un profundo asco” el hecho de que un hombre decida someter sexualmente a una mujer, al ser consultado sobre el caso del jugador de Boca, Sebastián Villa, quien fue denunciado y está imputado por abuso sexual con acceso carnal de una joven.

“La sociedad argentina no puede soportar conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar. La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea, y cada argentina, argentino o argentine que viva en este país debe ser respetado en la condición que elige él”, sostuvo el Presidente.

Si bien no quiso referirse al caso puntual de Sebastián Villa, expresó: “No existe ninguna posibilidad de admitir, entender, explicar o justificar que alguien por su sexo someta a otros. Esa es una mentalidad de la Edad Media que en el siglo XXI no se permite. Yo no aguanto más que las mujeres por ser mujeres no consigan trabajo o ganen menos que un hombre. Y estoy hablando de cuestiones laborales, dense cuenta lo que pienso del sometimiento sexual a una mujer por la decisión de un hombre. ¡Asco me da! ¡Me da un profundo asco”.

Señaló, en tanto, que «no puede ser que en el siglo XXI esto pase y, cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima».

Al ser consultado sobre si Villa debía ser suspendido por Boca, Alberto Fernández respondió: «Es una pregunta muy difícil de contestar para un presidente, porque mi opinión tiene un peso superlativo».

