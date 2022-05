«Es una vergüenza»: el enojo de Darío Benedetto con el árbitro tras el empate ante Corinthians

«Es una vergüenza. Siempre hacen lo mismo. El partido estuvo parado como 12 minutos (fueron cinco y hubo seis cambios), pero no se contemplaron y el árbitro solamente dio siete», destacó Benedetto, que cumplió 32 años, a la trasmisión oficial del encuentro.

«Después, si me atengo a lo que pasó en el partido me voy disconforme por el resultado, ya que todavía no aseguramos la clasificación, pero a la vez satisfecho por el nivel de juego que mostró el equipo», remarcó.

Benedetto marcó el tanto del empate a los 42 minutos del segundo tiempo y ese fue el resultado final, por lo que en caso de que el jueves venza Deportivo Cali como local al boliviano Always Ready, Boca estará obligado a vencer a los colombianos en la Bombonera en la última fecha de la fase de grupos, el jueves 26 del corriente.