Canceló el psicólogo de su hija porque militaba en La Cámpora: «Perdón, pero busco algo más afín a mis valores”

Una joven mamá buscaba un psicólogo infantil para su hija, consiguió turno con uno pero poco después decidió cancelarlo porque era militante de La Cámpora. La actitud de la mujer generó debate en redes.

“Ay disculpame, no lo tomes a mal pero busqué en Google y vi que formás parte de La Cámpora. Mil disculpas. No puedo. Gracias por tu atención pero suspendo el turno», le escribió Lu Bertoto al profesional.

En el mismo mensaje de Whatsapp, el cual ella compartió en redes sociales, agregó: «Busco algo más afín a mis valores».

«Same vibes del de la concesionaria. Busqué un psicólogo infantil, pedí turno y cuando lo googleé…”, lanzó ella misma en su cuenta de Twitter, @lu_bertoto, al contar la historia.

POLÉMICA Y DEBATE EN REDES

La actitud de la mujer generó debate y polémica en redes. Por ejemplo, el usuario @QvduMarti lanzó: “Si estás en una urgencia y el único cirujano que puede salvarte la vida es de La Cámpora, lo cancelás? jajaja que ridiculez!!!!!!!!!!!!!!!!”.

Otros, en cambio, bancaron a la madre en su decisión y muchos internautas cuestionaron que haya llevado a redes el caso, más allá de su inclinación política.

El psicólogo, por su parte, decidió salir a hablar y sostuvo en la misma red social: “Estoy sorprendido!!! Por lo menos sirvió para generar un debate”.

LA PALABRA DE LA MADRE TRAS VOLVERSE VIRAL

El caso llegó a varios medios de comunicación, por lo que la mujer salió a defenderse y explicar por qué tomó la decisión de cancelar el turno con el psicólogo.

“Este hombre iba a atender la salud mental de mi hija y quería conocerlo un poco más. Ahí vi que tenía fotos con la pechara de La Cámpora y participando de actividades de esa agrupación política, que nada tiene que ver mi ideología”, sostuvo Lucía en charla con Infobae.

“Yo no creo que no se pueda filtrar ese pensamiento en los diálogos que el psicólogo pueda llegar a tener con mi hija», aseguró. Y agregó con ironía: «Yo no le inculco a mi hija que le saque a sus compañeros las fibras que se trajo de Miami porque es un oligarca y porque le tiene que compartir a los chicos que tienen».

