Gustavo Martínez: «Si Coqui integra una fórmula nacional, voy a ser candidato a Gobernador»

El intendente de Resistencia hizo por primera vez esa afirmación el sábado en el plenario de su espacio CER. «Tenemos la convicción de ser protagonistas en el 2023» afirmó y pidió construcción en toda la provincia.

Sin titubeos y delante de una importante concurrencia, Gustavo Martínez, el líder de la Corriente de Expresión Renovada (CER), lanzó: «Tiene que quedar claro que si Coqui integra una fórmula nacional o no es candidato a gobernador, yo voy a ser candidato a gobernador de la provincia. Eso tiene que quedar claro para todos los que están preocupados por qué va a pasar«.

Cabe recordar que Gustavo Martínez había ratificado su objetivo de buscar la reelección en Resistencia, algo que efectivamente concretará si Capitanich vuelve a buscar la gobernación. Pero si el mandatario provincial finalmente confirma una precandidatura presidencia, Martínez buscará el sillón de Obligado, según afirmó delante de la militancia.

«Tenemos la convicción de ser protagonistas en el 2023, pero no para estar en contra de nadie, sino para poder organizarnos y tener un plan político y un plan de gestión, no se puede gestionar sin plan y no se puede hacer un plan encerrado entre cuatro paredes con cinco o seis genios, hay que hacerlo con la dirigencia escuchando a la gente«, expresó el jefe comunal en el plenario provincial del CER realizado en Sáenz Peña, en donde hubo representación de 55 localidades de la provincia.

En su discurso, hizo un fuerte llamado a la participación de los dirigentes y afirmó que «si hay algo a lo que me comprometo es que a cada dirigente que tenga una Casa CER reunirnos en una mesa y preguntarle qué pasa en su pueblo, qué necesita y qué tenemos que hacer». Y agregó, en tono de reclamo: «No venir con un encapsulado de arriba pero al mediodía ya ver que no funciona porque se quieren extrapolar experiencias de la Capital Federal, porque a veces algunos piensan que por haber estado sentado en alguna oficinita de Buenos Aires van a poder entender la realidad de lo que vive cada chaqueños en cada rincón del Chaco, se equivocan y nos hacen perder tiempo porque el Chaco se retrasa, el Chaco sufre«.

«Por eso vamos a pedir a cada dirigente que organicen su espacio CER y vamos a ser protagonistas para que todos los que se organicen y participen en nuestro equipo técnico-político pueda tener participación en el año 2023«, añadió.

En ese momento que expresó: «No sabemos cómo va a ser el escenario aún pero obviamente que nuestro compromiso como militante resistenciano está puesto en Resistencia y en seguir manteniendo ese municipio para nuestro espacio político. Pero si el escenario nacional lo convoca al compañero actualmente gobernador Capitanich, el escenario del 2023 en nuestra realidad, en nuestra provincia va a ser distinto«.

«En eso tiene que haber una definición muy clara, porque nunca para nosotros fue término medio. Nosotros tenemos muchos dirigentes que pueden integrar una fórmula y ser parte también del equipo de gestión, muchos intendentes exitosos como Miguel Sotelo o Titi Papp», agregó antes de la frase que generó una fuerte ovación: «Si Coqui integra una fórmula nacional o no es candidato a gobernador, yo voy a ser candidato a gobernador de la provincia «.

Y dijo que eso «tiene que quedar claro para todos los que están preocupados por qué va a pasar«.

En el comunicado de prensa difundido después del encuentro del CER, se afirmó que Gustavo Martínez se refirió al ex gobernador Domingo Peppo, otro que tiene intenciones de volver a ser la cabeza del Ejecutivo Provincial, y dijo que «es un gran militante, tiene una gran responsabilidad para abrir puertas argentinas en el Paraguay y Latinoamérica«, aunque agregó que «es una pieza importante pero no sé si podrá encabezar un proceso para la gobernación «, señaló.

fuente:diariochaco

