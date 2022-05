La Colectividad Paraguaya de Saenz Peña recibió su independencia con la presencia del embajador Domingo Peppo

En el marco del 211 aniversario de la República del Paraguay la Asociación Civil de Descendientes y Residentes Paraguayos de Saenz Peña festejó su Independencia.

La novel colectiva guaraní termal que preside Ruben Davila tuvo su bautismo al festejar en una cena multitudinaria en el salón del Centro de Jubilados Municipales de Saenz Peña , donde los descendientes y residentes contaron con la presencia del Embajador Argentino en la República hermana del Paraguay Oscar Domingo Peppo, el diplomático llegó acompañando del ex ministro de Economia Cristián Ocampo , Edy Nuñez ex vocal del Loteria Chaqueña y Julio Bojanich ex funcionario de la gestión Peppo.

La bienvenida de un nuevo año de independencia del Paraguay trae un saludo de esperanza a los hermanos latinoamericanos, pero sobre todo a los Argentinos porque con el país guaraní nos une no solamente cientos de kilómetros de frontera sino además una gran historia y gran parte de nuestra cultura, dijo el enviado del gobierno argentino ante el país Paraguayo.

Ruben Davila presidente de la Asociación Civil de Descendientes y Residentes Paraguayos en Saenz Peña, anunció la normalización de la colectividad y dio detalles del marco de legalidad que se logró conformando una nueva comisión directiva, Davila adelantó que la colectividad más grande del interior se puso en marcha nuevamente en Saenz Peña y detalló varios proyectos en desarrollo que se irán a realizar en los meses venideros.

Davila le solicitó al Embajador Domingo Peppo gestiones para que se comience q enseñar el idioma guaraní con profesores paraguayos, en ese orden además solicito la posibilidad de comenzar a realizar trámites documentarios entre los residentes y sus descendientes en el país paraguayo, asimismo puntualizó la fecha del mes de agosto donde se realizará una Mega Fiesta conmemorando él aniversario de la madre de ciudades Asuncion concluyó.

Luego de los discursos los presentes y entrando en el día de la independencia entonaron el himno nacional Paraguayo y Argentino interpretados por el reconocido artista Roberto Irala Maldonado, quien además cantó canciones en guaraní, para culminar la jornada Oscar Godoy y su grupo siguieron hasta entrada la madugada con el baile festejando el principio del aniversario del pais vecino.

Comentarios