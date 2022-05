Higiene de manos: un hábito sencillo que protege de enfermedades e infecciones

Cada 5 de mayo, desde 2009, se conmemora el Día Mundial de la Higiene de manos, fecha a la que adhiere el Ministerio de Salud Pública del Chaco, en un llamado global para concienciar a la población de que la práctica de una correcta higiene de las manos puede salvar muchas vidas.

“Lo que se busca con este tipo de campañas es lograr la adherencia a esta medida, que es fácil, económica y previene muchas infecciones. El beneficio más importante que podemos resaltar es que las manos limpias salvan vidas”, recalcó Andrea Viviana Ojeda, licenciada en Enfermería, especialista en Epidemiología y Control de Infecciones, y actual coordinadora del Equipo Centinela de Control de Aplicación del Protocolo (ECCAP) para casos de COVID-19.

El tema del Día Mundial de la Higiene de las Manos 2022, se centra en el reconocimiento de que las personas de todos los niveles pueden trabajar juntas a través de unas manos limpias, para alcanzar el objetivo común de la seguridad y la calidad en la prestación de la asistencia sanitaria. Una sólida cultura de la calidad y la seguridad animará y apoyará a las personas a limpiarse las manos en los momentos adecuados y con los productos adecuados.

Según relató Ojeda, la OMS identificó cinco momentos oportunos para los equipos de salud en la realización de la higiene de las manos en la atención de pacientes. “El primero de estos momentos nos habla de la higiene de manos antes de atender al paciente y el segundo momento tiene que ver con la higiene de manos antes de realizar una tarea limpia o que requiera de asepsia en el paciente”, expresó la profesional y agregó que “el tercer momento nos habla de la higiene de manos después del contacto o exposición a fluidos corporales; el cuarto momento es la higiene de manos después del contacto con el paciente; y el quinto momento, que generalmente por ahí nos olvidamos cuando estamos en la atención, nos habla de la higiene de manos después del contacto con el entorno del paciente y se refiere a que si ingresé a una unidad donde existe un paciente internado, y tocamos superficies que pudieran estar contaminadas, hay que lavarse correctamente las manos”.

“La práctica de la higiene de manos en esos momentos precisos cuidan al paciente y también al personal de salud; ya que el momento uno y dos cuidan a la y el paciente, pero los otros tres momentos nos protegen a nosotros como personal de salud”, enfatizó la coordinadora del Equipo Centinela.

Lavado de manos y pandemia

“La pandemia por COVID-19 nos recordó diariamente de esta medida que tenemos que realizar para prevenir enfermedades e infecciones”, recalcó Ojeda. Es que un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede prevenir el COVID-19, entre otras enfermedades, y ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la diarrea y de las infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente y de forma barata con un poco de agua y jabón.

El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y baratas de prevenir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Estas enfermedades causan la muerte de millones de infantes cada año y afectan a la salud de millones más, tanto en países en desarrollo como en países industrializados.

Como ocurre en la prevención del COVID-19, el lavado frecuente de manos evita contagios a través de los ojos, la nariz y la boca. “El lavado de manos es importantísimo, pero no cualquier enjuague rápido: es importante lavarse las manos de forma correcta con agua y jabón”, recalcó Ojeda. “Se trata de concientizar a la población acerca de esta práctica higiénica que brinda protección contra virus, bacterias y que previene infecciones tanto a nivel respiratorio como digestivo, sobre todo en los niños”, insistió.

En la proximidad de la época invernal, Ojeda aprovechó para recordarle a la comunidad que no se relaje con estas medidas porque no solamente tenemos COVID-19 sino también los virus estacionales respiratorios que se pueden prevenir si realizamos correctamente la práctica del lavado de manos. Cuando tuvimos picos de casos de COVID-19 la población se adhirió a las medidas, pero en este momento actual no es tiempo de relajarse ni de dejar de lado el lavado de manos”, subrayó.