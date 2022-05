ACUERDO SALARIAL PARA CONDUCTORES DE LARGA DISTANCIA 2022

Se acordó un incremento salarial para los conductores de larga distancia que se detalla de la siguiente manera.

Mes de MAYO Básico conformado: $ 102.375 + No remunerativo de $ 25.594

total, a percibir mes de MAYO: $ 127.969Mes de JUNIO Basico conformado: $ 107.494 + No remunerativo de $ 26.873

total, a percibir mes de JUNIO: $ 134.397Mes de JULIO Básico conformado: $ 112.868+ No remunerativo de $ 28.217

total, a percibir mes de JULIO: $ 141.085

Se acordó una suma fija de $ 50.000 no remunerativa por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril pagaderas en dos cuotas iguales y consecutivas de $ 25.000 la primera cuota con los salarios de Abril y la segunda con los salarios del mes de Mayo.

Viáticos conducción:

DESAYUNO-MERIENDA $ 600.00 ALMUERZO Y CENA $ 1.450.00VALOR CAMA $ 3.000.00 TOTAL VIATICO DIARIO $ 7.100.00

SE REABRIRÁN LAS PARITARIAS A PARTIR DEL MES DE AGOSTO ’22

El salario es el sustento de nuestra familia, defenderlo es olbligación de todos.

no hacerlo es traicionar a nuestros hijos, y condenarlos a la miseria.

Juntos somos más, no permitamos que quieran dividirnos, porque solo la unión hace la fuerza.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ CONDUCCIÓN

Comentarios