Megacausa de lavado en Sáenz Peña: hay 14 imputados, un detenido, documentaciones y vehículos secuestrados tras múltiples allanamientos

Megacausa de lavado en Sáenz Peña: hay 14 imputados, un detenido, documentaciones y vehículos secuestrados tras múltiples allanamiento

El fiscal federal Carlos Amad imputó a 14 personas, apuntó contra una familia en particular y afirmó que identificaron testaferros de 26, 27 años con BMW y Ford Raptor. Hay un detenido y varios prófugos.

El fiscal federal Carlos Amad solicitó una serie de allanamientos en Sáenz Peña en el marco de una investigación que se lleva a cabo desde hace tiempo por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación ilícita. Hubo más de 300 efectivos de Gendarmería Nacional movilizados.

En contacto con Diario Chaco , el funcionario desacó: «Hemos logrado secuestrar documentación importante en los distintos lugares. Además, he imputado a 14 personas como partícipes necesarios del lavado de activos de origen delictivo y de asociación ilícita «.

Los allanamientos fueron, en su mayoría, en propiedades de una conocida familia de la localidad. Detuvieron en un domicilio a uno de sus integrantes, identificado como L.S.

«Todos los demás; A.S, H.S, la madre, la esposas de uno de los S., el esposo de la hermana de uno de los S., están todos prófugos. Ninguno fue encontrado en su domicilio. Aparentemente estas personas salieron un poco apurados de sus casas porque se llevaron ropas, las centrales de grabaciones, de las cámaras que tenían por todos lados «, explicó el fiscal a este medio.

«En el lavado de activos de origen delictivo se busca a los testaferros, y hemos encontrado a gente que tiene 26, 27 años y es propietaria de un BMW, de una camioneta Raptor. Esas personas no tienen capacidad económica ni ante la AFIP, ni ante cualquier organismo recaudador, ni sacaron la lotería; y aparecen como dueños de esos vehículos», añadió.

Amad mencionó que estas personas le dan a los «S.» las cédulas azules de estos vehículos «para que ellos puedan manejar esos autos». «Salvo que Sáenz Peña esté llena de filántropos, no puedo creer que haya personas que tengan y que le hagan cédulas azules a gente que no conoce, que no tiene nisiquiera relación parental» , agregó.

Respecto a las personas que aún permanecen prófugas, Amad indicó que, cuando se presenten, serán indagados e imputados formalmente del delito. Esta regla correrá también para todos aquellos «partícipes necesarios del delito». Los bienes secuestrados quedarán depositados en Gendarmería.

Por último, el fiscal señaló: «Seguimos la pista de los papeles, porque todo lo que tiene que ver con los nombres de las personas de las cuales están inscriptos los bienes, ya tiene la investigación hecha porque el Registro de la Propiedad del Automotor o del Inmueble nos ha dicho de quiénes son los bienes y después están los boletos, las autorizaciones de manejo, etcétera».

