Dolor por el crimen de Kevin: “Iba con su hija al jardín y lo mataron como a un perro”

Desgarrador testimonio de la hermana de Kevin Leguizamón sobre el demencial asesinato delante de una niña de 4 años. “Sólo trabajaba y se desvivía por sus hijas y su mujer”, confió Milagros en redes sociales.

Kevin Leguizamón iba a cumplir 22 años en mayo y tenía dos pequeñas hijas. Pero esta mañana le arrebataron la vida cuando lo asesinaron delante de los ojos de su hija mayor, mientras iban caminando hacia el jardín de infantes. Un auto lo encerró y lo acribillaron de cuatro disparos: tres impactaron en el pecho y el restante le dio en el cuello.

En medio del dolor desgarrador de familiares que se acercaron a la escena del crimen, el cuerpo de Kevin permaneció tendido en el asfalto de Pasaje Montero al 6400, mientras efectivos policiales de la Agencia de Investigación Criminal realizaban las medidas ordenadas por el fiscal Adrián Spelta, a cargo de la causa.

A Kevin lo asesinaron en una barriada de zona sur en donde los vecinos están acostumbrados a tomar mates en la vereda, cerca de la estación de trenes Apeadero Sur. Contaron que el joven vivía en Pueblo Nuevo pero que hacía poco tiempo que se había mudado a media cuadra de donde le quitaron la vida.

“Él salió de casa a dejar a su hija en el colegio. Lo mataron delante de su hija como a un perro. Y nunca volvió. No tenía bronca con nadie. No andaba en malos pasos ni nada. Solo trabajaba, se desvivía por sus hijas y su mujer. Era la persona más buena”, escribió Milagros, la hermana de Kevin, en una publicación realizada en Facebook.

“Sólo pido Justicia. Nunca imaginé pedir justicia por alguien tan cercano. Ya no se puede andar en la calle, no podemos salir sin miedo. Salimos y no sabemos si volvemos. Hoy te fuiste y te llevaste nuestras vidas, te amo y hasta luego mi ángel. No hay consuelo para tanto dolor”, lamentó la hermana de Kevin Leguizamón.

