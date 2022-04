Caso del bebé que tenía clavadas dos agujas: La defensa se inhibió de representar a los imputados

Pasó a un cuarto intermedio el juicio por el caso de la bebé fallecida en Quitilipi que tenía clavadas dos agujas en su cuerpo, así lo determinó el Juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, Nelson Pelliza luego que el Defensor Oficial N°2 Matías Jachesky se inhibiera de defender los imputados por un conflicto de intereses que encontró.

Para el inicio del juicio estuvieron presentes el fiscal de Cámara Carlos Rescala, la asesora de Menores Dra Fany Machuca, el abogado defensor de los imputados, Matias Jachezky y la secretaria de Cámara Claudia Abranzuck.

En calidad de detenidos e imputados por la muerte de la menor M.N.V de dos años llegaron a juicio la madre de la pequeña Melisa Vallejos y Elizandro Gómez a quienes se les imputo el delito de Homicidio Agravado .

La joven Vallejos llego a este juicio en libertad luego que en el mes de mayo del año pasado la Cámara Primera en lo Criminal resolviera una oposición presentada por el Defensor Oficial Matías Jachesky y consiguiera que el Juez Mauricio Rouvier le otorgara la libertad bajo caución.

Resuelven inhibición

A la demora en el inicio del juicio porque uno de los imputados no llegaba, se sumó otro contratiempo que tuvo que ver con un planteo que realizó el Defensor Oficial N°2 Matias Jachesky, quien asumió la defesa de ambos imputados en esta causa.

El Defensor Oficial solicitó inhibirse de la defensa técnica de ambos imputados, hizo un planteo por los dos imputados tanto Vallejos como Gómez porque “encuentro que hay contraposiciones de uno y otro respecto de las entrevistas previas que tuve”, señaló Matías Jachesky.

Dijo en su argumento que luego de haber mantenido una entrevista con los imputados pudo advertir esta situación, quienes además no habían prestado declaración de imputados y en consecuencia no tenía forma de armar una estrategia defensiva.

Nuevos defensores

El juez Pelliza luego de analizar el pedido del Defensor Oficial coincidió con lo peticionado por Matías Jachesky y en consecuencia lo apartó de la defensa técnica de ambos imputados y designó a los Defensores Oficiales N°3 Simón Bosio y Defensor N°1 Ariel Juárez para que asuma la defensa de Vallejos y Gómez respectivamente.

Retomada la audiencia ya con la presencia de los nuevos defensores estos solicitaron la suspensión de la audiencia ya que la designación fue “sorpresiva y reciente” y necesitaban mantener una entrevista con sus defendidos para avanzar en la correspondiente estrategia de defensa.

El fiscal Carlos Rescala consideró de “razonable la petición” sobre todo en una causa que es “compleja y grave”.

En consecuencia el Juez Nelson Pelliza hizo lugar a dicho pedido y se suspendió la audiencia de la fecha pasando a un cuarto intermedio para el próximo lunes s18 de abril a las 8;00.

Disculpas por el atraso

El Juez Pelliza pidió las disculpas del caso a los testigos que para la fecha fueron citados 10 personas , lamentó la demora y aclaro que dicha situación se debió a algo ajeno a la Cámara del Crimen. Asimismo señaló que ´para el próximo lunes 18 de abril se tomaran todos los recaudos necesarios para que el inicio de la audiencia sea a la hora 8:00.

