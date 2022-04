EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

“No es oportuno actualizar tarifas hasta tanto no se genere un nuevo proceso licitatorio”

Durante la Segunda audiencia pública para tratar el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros en líneas urbanas e interurbanas celebrado esta mañana en Barranqueras, el defensor del pueblo Bernardo Voloj insistió en la inoportunidad de sincerar y actualizar tarifas hasta tanto no se genere un nuevo proceso licitatorio y se asegure un plan de mejoramiento para el usuario. “Entendemos que hay que sincerar las tarifas y hay que actualizarlo, pero esta no es la oportunidad porque hay otras variables externas que no dependen ni de las provincias ni de los municipios pero necesitan ser resueltas antes”, aseguró tras el encuentro realizado en el Salón de Usos Múltiples de la Administración Portuaria Puerto de Barranqueras.

Así, mencionó la alta volatilidad del valor del gasoil, las limitaciones a importar ciertos insumos que hacen al sistema de transporte de pasajeros y de las unidades, la necesidad de terminar de cerrar las paritarias y otras discusiones macros que “en definitiva son las que se trasladan al precio final del transporte”. Luego de la primera audiencia celebrada el viernes pasado en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, el escenario se trasladó hoy a Barranqueras para tratar el nuevo cuadro tarifario para el Transporte Público de Pasajeros en líneas urbanas e interurbanas del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

“Sí entendemos que puede ser el momento de discutir, sincerar y actualizar tarifas con la necesidad de un nuevo proceso de licitación, que va a transparentar y dar mayor claridad al servicio. Incluso al sector empresario le puede dar mejor capacidad de líneas de financiamiento y crediticias blandas o estímulos para poder lograr una calidad en el servicio”, propuso Voloj.

